Слива в шоколаде: рецепт необычной заготовки на зиму

Слива в шоколаде: рецепт необычной заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Чашечка горячего чая с домашним десертом согреет холодными вечерами

С приготовлением шоколадного варенья со сливами легко справится каждая хозяйка. Сложнее растянуть вкуснятину до следующего лета – поэтому "Утро.ру" советует сделать несколько порций натурального фруктового угощения.

Ингредиенты

Слива – 1 кг (вес без косточек), сахарный песок – 600 г, порошок какао – 40 г, сахар ванильный – 1 пакетик.

Пошаговый рецепт приготовления

Фрукты нужно хорошенько промыть, обсушить и нарезать на две дольки, косточку выбрасываем.   

Теперь кладем сливу в емкость, в которой будем варить сладкое угощение на зиму. Сверху высыпаем сахарный песок и даем фруктам пустить сок – на это уйдет около шести часов.

После этого ставим ароматную смесь на плиту и варим на умеренном огне до тех пор, пока сахар не растворится полностью.

После этого засыпаем какао и хорошенько вымешиваем будущее варенье. Сдабриваем ванильным сахаром.

Включаем плиту на минимум и довариваем лакомство еще полчаса. Варенье нужно постоянно помешивать и снимать пенку.

Домашний десерт разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками. Переворачиваем дном вверх всего на 7 минут, и все готово. Лакомство следует хранить в темном месте, например, в кладовке или на антресолях.

Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом пастилы из слив.

Ольга ФЕДОРОВА

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