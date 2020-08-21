На вкус как шашлык: рецепт необычной заготовки из баклажанов

На вкус как шашлык: рецепт необычной заготовки из баклажанов
Фото: pixabay.com
Закуска на зиму готовится из недорогих и доступных ингредиентов

Конец августа – самое время заняться подготовкой закруток на зиму. К этому времени как раз поспевают баклажаны, из которых можно сделать не совсем обычную закуску. Ее приготовление займет немного времени, а по вкусу овощи будут похожи на ароматный шашлык. 

Ингредиенты: 1 кг. баклажанов, 250 гр. лука, 6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка приправы для шашлыка, 25-30 мл. уксуса, 25-30 мл. растительного масла, соль, перец и сахар – по вкусу. 

Приготовление 

Для начала нужно тщательно помыть баклажаны и убрать кончики с обеих сторон. Овощи необходимо нарезать кольцами. 

После этого баклажаны нужно обжарить до золотистой корочки на растительном масле с двух сторон. 

Далее следует почистить лук и чеснок, мелко нарезать их и добавить к баклажанам. 

К овощам добавляем специи по вкусу: приправу для шашлыка, соль, сахар, перец. Далее следует залить в емкость с овощами девятипроцентный уксус и тщательно перемешать будущую заготовку. 

Получившуюся смесь стоит накрыть тарелкой и отправить в холодильник на 6-7 часов, чтобы овощи хорошо промариновались. 

На последнем этапе овощи необходимо разложить по банкам, накрыть их крышками и поставить в кастрюлю. Воды в посуду нужно добавить столько, чтобы она была "по плечики" банок. Кипятить заготовку рекомендуется в течение 30 минут. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт икры из кабачков и баклажанов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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