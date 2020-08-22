Огурцы без стерилизации: простой рецепт на зиму

Огурцы без стерилизации: простой рецепт на зиму
Огурцы. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хрустящее угощение порадует домочадцев

Сегодня "Утро.ру" рассказывает, как избежать сложностей при мариновании огурцов. Приготовление сочного овощного лакомства не отнимет у вас много времени.  

Ингредиенты

На три литровые банки. Огурцы – 2 кг, чеснок – 3 шт., перец чили – половинка, листья смороды и вишни – по 7 шт., перец душистый – 9 горошин, семена укропа и горчица – по 1 чайной ложке.

Для маринада. Вода – полтора литра, уксус – 5 столовых ложек, соль и сахарный песок – по 3 столовых ложки.

Пошаговый рецепт приготовления

Огурцы замочить на 3,5 часа, отрезать хвостики.

Готовим банки – их нужно просто помыть с содой. Крышки лучше прокипятите в воде минут 5.

Переходим к специям. Листики нужно помыть и посушить. Острый перец нарезать кольцами. Чеснок почистить.

Делим приправы и специи (кроме укропа и горчицы) между банками и укладываем их на дно.

Теперь достаем огурчики и раскладываем их по банкам, нужно укладывать плотно. Потом следует залить овощи кипятком и оставить на 20 минут.

Переливаем воду в кастрюлю и кипятим ее. Потом снова заливаем ей огурцы и оставляем на 20 минут. Сливаем жидкость опять в кастрюлю и доливаем до полутора литров. Добавляем соль и сахарный песок, доводим до кипения.

Потом кладем в банки укроп и горчицу, добавляем по полторы столовые ложки уксуса. Осталось залить банки кипящим маринадом. Теперь нужно закатать крышки, перевернуть и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом зимней закуски из фаршированного перца.

Ольга ФЕДОРОВА

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