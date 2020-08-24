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Острые огурцы – отличная закуска в холодное зимнее время. Приготовление всем привычного маринада с небольшой остринкой не займет у вас много времени.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Разрежьте огурцы на кружочки, либо продольно на несколько частей – по вкусу. В отдельной миске соедините оставшиеся ингредиенты. Хорошо перемешайте огурцы с маринадом, выдерживая их два часа в кипятке. Перемешивать нужно каждые полчаса. Варите до тех пор, пока огурцы не поменяют цвет.
Разложите огурцы по банкам и закатайте. Укутайте в шубу и положите на сутки в сухое теплое место.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычной заготовки на зиму – маринованных огурцов в томатной пасте.
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