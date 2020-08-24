Рецепт острых огурцов: вкусная закуска на зиму

Процедура приготовления проста - с ней справится даже начинающий кулинар

Острые огурцы – отличная закуска в холодное зимнее время. Приготовление всем привычного маринада с небольшой остринкой не займет у вас много времени.

Ингредиенты:

  • 4 кг огурцов
  • 1 стакан сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 1 стакан 9%-го уксуса
  • 1 стакан растительного масла
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ч. л. молотого красного перца
  • 2 ч. л. сухой горчицы
  • 2 ст. л. сухого чеснока

Способ приготовления

 Разрежьте огурцы на кружочки, либо продольно на несколько частей – по вкусу. В отдельной миске соедините оставшиеся ингредиенты. Хорошо перемешайте огурцы с маринадом, выдерживая их два часа в кипятке. Перемешивать нужно каждые полчаса. Варите до тех пор, пока огурцы не поменяют цвет.

Разложите огурцы по банкам и закатайте. Укутайте в шубу и положите на сутки в сухое теплое место.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычной заготовки на зиму – маринованных огурцов в томатной пасте.

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