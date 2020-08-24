Для приготовления нужно брать слегка недозревшие плоды

Август – отличное время для того, чтобы начать заниматься заготовками на зиму. К концу лета сливовые деревья усыпаны плодами, поэтому можно приготовить из них компот. Рецепт приготовления достаточно прост и займет немного времени, однако фруктовый напиток порадует своим вкусом в холодный зимний день.

Ингредиенты: 1 кг слив, 1 кг сахара и 9 л воды.

Приготовление

Для начала нужно тщательно вымыть и просушить сливы.

После этого следует простерилизовать банки, положить туда плоды. Лучше всего брать немного неспелые и жесткие фрукты. Так вкус компота будет иметь характерную кислинку, а сливы сохранят свою форму и не превратятся в пюре.

На следующем этапе необходимо приготовить сироп. Девять литров воды следует довести до кипения, после этого добавить в кастрюлю сахар. Воду нужно постоянно помешивать. Полученную смесь нужно прокипятить в течение 3 – 5 минут.

Далее необходимо налить сироп в банки со сливами. Лучше делать это постепенно, чтобы емкости не треснули.

На последнем этапе банки нужно закатать, перевернуть и оставить остывать на сутки. Хранить компот из слив лучше в прохладном месте.

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный рецепт слив в шоколаде.