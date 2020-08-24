Всего три ингредиента: простой рецепт компота из слив

Всего три ингредиента: простой рецепт компота из слив
Фото: pixabay.com
Для приготовления нужно брать слегка недозревшие плоды

Август – отличное время для того, чтобы начать заниматься заготовками на зиму. К концу лета сливовые деревья усыпаны плодами, поэтому можно приготовить из них компот. Рецепт приготовления достаточно прост и займет немного времени, однако фруктовый напиток порадует своим вкусом в холодный зимний день. 

Ингредиенты: 1 кг слив, 1 кг сахара и 9 л воды. 

Приготовление 

Для начала нужно тщательно вымыть и просушить сливы. 

После этого следует простерилизовать банки, положить туда плоды. Лучше всего брать немного неспелые и жесткие фрукты. Так вкус компота будет иметь характерную кислинку, а сливы сохранят свою форму и не превратятся в пюре. 

На следующем этапе необходимо приготовить сироп. Девять литров воды следует довести до кипения, после этого добавить в кастрюлю сахар. Воду нужно постоянно помешивать. Полученную смесь нужно прокипятить в течение 3 – 5 минут. 

Далее необходимо налить сироп в банки со сливами. Лучше делать это постепенно, чтобы емкости не треснули. 

На последнем этапе банки нужно закатать, перевернуть и оставить остывать на сутки. Хранить компот из слив лучше в прохладном месте. 

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный рецепт слив в шоколаде.

Юлия МИХАЙЛОВА

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