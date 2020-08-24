Отварные грибы на зиму: рецепт заготовки

Отварные грибы на зиму: рецепт заготовки
Фото: pixabay.com
Закуску можно будет пробовать через две - три недели

Несложное в приготовлении блюдо по достоинству оценят домашние. Ведь так приятно открыть зимой баночку душистых грибов. "Утро.ру" делится простым рецептом на зиму.

Ингредиенты:

  • 1 кг грибов
  • 2 – 3 луковицы
  • 2 – 3 зубчика чеснока
  • 2 – 3 лавровых листа
  • 30 – 40 г соли
  • лимонная/уксусная кислота
  • душистый перец горошком


Приготовление

Тщательно промойте грибы.

Приготовьте рассол: подсолите воду, после чего долейте пол чайной ложки лимонной или уксусной кислоты.

Доведите рассол до кипения и бросьте в него грибы.

Варите на медленном огне, периодически перемешивая и снимая пенку.

Грибы варите до тех пор, пока они не начнут оседать на дно.

Нарежьте лук тонкими дольками. Добавьте его в кастрюлю с грибами и варите еще в течение 5 – 10 минут.

Процедите содержимое кастрюли через дуршлаг и дайте грибам остыть. Затем, переложите все в глубокую тарелку.

Измельчите чеснок.

Добавьте к грибам соль, чеснок и горошины душистого перца.

Полученную закуску разложите по заранее приготовленным банкам. Закупорьте крышки.

Переставьте банки с грибами в прохладное сухое место.

Позвольте грибам настояться. Для этого придется подождать две – три недели. По истечении нужного времени можете приступить к дегустации.

Полученные отварные грибы можно не только есть в чистом виде, но и добавлять в различные блюда.

Ранее "Утро.ру" опубликовало интересный рецепт закрутки на зиму – баклажаны "Грибочки".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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