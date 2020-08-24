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Несложное в приготовлении блюдо по достоинству оценят домашние. Ведь так приятно открыть зимой баночку душистых грибов. "Утро.ру" делится простым рецептом на зиму.
Ингредиенты:
Приготовление
Тщательно промойте грибы.
Приготовьте рассол: подсолите воду, после чего долейте пол чайной ложки лимонной или уксусной кислоты.
Доведите рассол до кипения и бросьте в него грибы.
Варите на медленном огне, периодически перемешивая и снимая пенку.
Грибы варите до тех пор, пока они не начнут оседать на дно.
Нарежьте лук тонкими дольками. Добавьте его в кастрюлю с грибами и варите еще в течение 5 – 10 минут.
Процедите содержимое кастрюли через дуршлаг и дайте грибам остыть. Затем, переложите все в глубокую тарелку.
Измельчите чеснок.
Добавьте к грибам соль, чеснок и горошины душистого перца.
Полученную закуску разложите по заранее приготовленным банкам. Закупорьте крышки.
Переставьте банки с грибами в прохладное сухое место.
Позвольте грибам настояться. Для этого придется подождать две – три недели. По истечении нужного времени можете приступить к дегустации.
Полученные отварные грибы можно не только есть в чистом виде, но и добавлять в различные блюда.
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