Хрустящие кабачки с чесноком: как сделать простую заготовку на зиму

Хрустящие кабачки с чесноком: как сделать простую заготовку на зиму
Фото: pixabay.com
Маринованные овощи станут отличным дополнением к столу

Как правило, в августе созревают кабачки, поэтому многие хозяйки задумываются над тем, что приготовить из молодых плодов. Можно, например, сделать простую закуску на зиму, которая в зимний вечер порадует своим кисло-сладким вкусом. 

Ингредиенты: примерно 2 кг молодых кабачков с тонкой шкуркой, 1 головка чеснока, 5 веточек укропа, 2 л воды, 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара, 150 мл уксуса, лавровый лист и перец добавляйте по вкусу. 

Приготовление 

Для начала помойте овощи. Если кабачок молодой, тогда чистить его не нужно. 

Далее следует нарезать овощи большими дольками. Должно получиться примерно восемь штук. 

После этого в заранее очищенные банки стоит положить укроп, чеснок и кабачки. 

Овощи нужно залить кипятком и оставить минут на 10 – 15. 

Параллельно можно начать готовить маринад для будущей заготовки. В кастрюлю нужно добавить воду, специи, 9%-й уксус. После закипания маринад нужно прокипятить еще пару минут. 

На следующем этапе необходимо слить уже остывшую воду из банок и залить овощи кипящим маринадом. 

После чего банки с заготовками нужно прокипятить. Для этого следует взять большую кастрюлю, положить на дно тряпочную салфетку, поставить в емкость банки, налить воды "по плечики" банки. После закипания банки нужно подержать в воде еще 10 – 15 минут. 

На последнем этапе банки нужно закатать и оставить отдыхать. 

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный рецепт маринованных кабачков.

Юлия МИХАЙЛОВА

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