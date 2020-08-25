Маринованные овощи станут отличным дополнением к столу

Как правило, в августе созревают кабачки, поэтому многие хозяйки задумываются над тем, что приготовить из молодых плодов. Можно, например, сделать простую закуску на зиму, которая в зимний вечер порадует своим кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты: примерно 2 кг молодых кабачков с тонкой шкуркой, 1 головка чеснока, 5 веточек укропа, 2 л воды, 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара, 150 мл уксуса, лавровый лист и перец добавляйте по вкусу.

Приготовление

Для начала помойте овощи. Если кабачок молодой, тогда чистить его не нужно.

Далее следует нарезать овощи большими дольками. Должно получиться примерно восемь штук.

После этого в заранее очищенные банки стоит положить укроп, чеснок и кабачки.

Овощи нужно залить кипятком и оставить минут на 10 – 15.

Параллельно можно начать готовить маринад для будущей заготовки. В кастрюлю нужно добавить воду, специи, 9%-й уксус. После закипания маринад нужно прокипятить еще пару минут.

На следующем этапе необходимо слить уже остывшую воду из банок и залить овощи кипящим маринадом.

После чего банки с заготовками нужно прокипятить. Для этого следует взять большую кастрюлю, положить на дно тряпочную салфетку, поставить в емкость банки, налить воды "по плечики" банки. После закипания банки нужно подержать в воде еще 10 – 15 минут.

На последнем этапе банки нужно закатать и оставить отдыхать.

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный рецепт маринованных кабачков.