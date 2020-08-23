Как грузди: необычный рецепт маринованных кабачков

Как грузди: необычный рецепт маринованных кабачков
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/globallookpress.com
Ароматность заготовке на зиму придаст морковь

Многие хозяйки делают закрутки на зиму из кабачков. Обычно из этих овощей готовят икру. Однако можно их и просто законсервировать, добавив пару привычных продуктов, чтобы придать закуске пряный вкус.

Ингредиенты: кабачки – 3 кг, морковь – 6 шт, сладкий перец – 3 шт, чеснок – 2 головки, пучок укропа, черный молотый перец – 1 ч.л.,соль – 2 ст.л., сахар – 4 ст.л., уксус 9% – 150 мл, масло растительное – 200 мл. 

Способ приготовления маринованных кабачков: 

Сначала необходимо почистить все овощи. Затем порубить кабачки на кубики. Морковь нарезать колечками, а перец – на небольшие кусочки. Укроп и чеснок мелко измельчить. 

В миску с кабачками положить овощи и добавить укроп с чесноком. Затем закинуть сахар, соль и черный перец. В посуду вылить уксус и масло. Все перемешать и оставить настаиваться на три часа. За это время необходимо как минимум два раза помешать заготовку. 

Параллельно нужно простерилизовать банки и крышки. Спустя три часа разложить овощи по посуде, а сок равномерно разлить. Банки накрыть крышкой, но не закатывать.  

Затем взять кастрюлю и на дно положить тряпочную салфетку. Поставить банки и залить их водой. Кипятим жидкость 15-20 минут в зависимости от размера банок. Чем больше посуда, тем дольше нужно кипятить. После вытащить банки и закатать крышки, затем их перевернуть и убрать в теплое место. Спустя 24 часа закуска готова к употреблению.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом заготовки из баклажанов. 

Полина ИВАНОВА

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