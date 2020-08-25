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Баклажаны – достаточно частый ингредиент в различных блюдах. "Утро.ру" делится рецептом баклажанов по-грузински. Эта закуска порадует не только вас, но и ваших гостей.
Ингредиенты:
Приготовление заготовки на зиму из баклажанов:
Тщательно помойте все овощи. Нарежьте баклажаны кружками. Их толщина должна быть около двух сантиметров. Очистите лук от кожуры. Нарежьте его кольцами толщиной 4 миллиметра.
Разогрейте сковороду и добавьте туда подсолнечное масло. Дождитесь закипания, после чего высыпьте кольца лука. Их жарьте на среднем огне до тех пор, пока они не примут золотистый окрас. Затем переложите их в тарелку.
Поместите баклажаны на сковородку. Обжаривайте их три минуты с каждой стороны. Удалите сердцевину у помидоров. Порежьте на крупные дольки.
Очистите острый перец от семян и ножки. Приступите к приготовлению массы из томатов. Пропустите помидоры и острый перец через мясорубку.
Процедите полученную смесь через сито. Мелко нарежьте зелень. Подойдут петрушка, кинза и сельдерей. Измельчите чеснок с помощью давилки.
Прокалите подсолнечное масло. Последовательность действий такова: доведите масло до кипения, после чего перейдите в режим медленного огня и подождите около двух минут. Затем снимите посудину с огня и позвольте маслу остыть до 70°C.
Возьмите эмалированную посуду и переложите в нее все ингредиенты. Напоследок залейте закуску прокаленным маслом. Тщательно перемешайте.
Разложите закуску по заранее подготовленным банкам. Залейте большую кастрюлю водой. На ее дно положите кухонное полотенце. Переставьте банки с баклажанами в кастрюлю, после чего поместите посудину на плиту. Дождитесь, пока вода закипит, затем оставьте банки еще на 15-20 минут. Закупорьте крышки и уберите банки в прохладное место.
Баклажаны по-грузински готовы. Приятного аппетита!
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