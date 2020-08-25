Баклажаны по-грузински: рецепт пряной закуски к столу

Баклажаны по-грузински: рецепт пряной закуски к столу
Фото: pixabay.com
Насыщенный вкус блюду придадут специи

Баклажаны – достаточно частый ингредиент в различных блюдах. "Утро.ру" делится рецептом баклажанов по-грузински. Эта закуска порадует не только вас, но и ваших гостей.

Ингредиенты:

  • 1 кг. баклажанов
  • 2-3 головки репчатого лука
  • 300 гр. красных помидоров
  • 30 гр. зелени
  • 10 гр. чеснока
  • 4 стручка свежего острого перца
  • 2 гр. черного перца
  • 20 гр. соли
  • 15 гр. сахара
  • 4 гр. гвоздики
  • 2 лавровых листа
  • 30 мл. 9% уксуса
  • 150 мл. подсолнечного масла

Приготовление заготовки на зиму из баклажанов:

Тщательно помойте все овощи. Нарежьте баклажаны кружками. Их толщина должна быть около двух сантиметров. Очистите лук от кожуры. Нарежьте его кольцами толщиной 4 миллиметра.

Разогрейте сковороду и добавьте туда подсолнечное масло. Дождитесь закипания, после чего высыпьте кольца лука. Их жарьте на среднем огне до тех пор, пока они не примут золотистый окрас. Затем переложите их в тарелку.

Поместите баклажаны на сковородку. Обжаривайте их три минуты с каждой стороны. Удалите сердцевину у помидоров. Порежьте на крупные дольки.

Очистите острый перец от семян и ножки. Приступите к приготовлению массы из томатов. Пропустите помидоры и острый перец через мясорубку.

Процедите полученную смесь через сито. Мелко нарежьте зелень. Подойдут петрушка, кинза и сельдерей. Измельчите чеснок с помощью давилки.

Прокалите подсолнечное масло. Последовательность действий такова: доведите масло до кипения, после чего перейдите в режим медленного огня и подождите около двух минут. Затем снимите посудину с огня и позвольте маслу остыть до 70°C.

Возьмите эмалированную посуду и переложите в нее все ингредиенты. Напоследок залейте закуску прокаленным маслом. Тщательно перемешайте.

Разложите закуску по заранее подготовленным банкам. Залейте большую кастрюлю водой. На ее дно положите кухонное полотенце. Переставьте банки с баклажанами в кастрюлю, после чего поместите посудину на плиту. Дождитесь, пока вода закипит, затем оставьте банки еще на 15-20 минут. Закупорьте крышки и уберите банки в прохладное место.

Баклажаны по-грузински готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом отварных грибов на зиму. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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