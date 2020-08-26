Приготовление салата из овощей в томатной пасте не займет много времени

Консервированный салат из кабачков станет отличным дополнением к столу.

Ингредиенты: 1 кг кабачков, по 600 – 700 г лука и моркови, 100 мл растительного масла, 45 мл уксуса, 150 г томатной пасты, 50 г сахара, соль и зелень – по вкусу.

Приготовление

Для начала овощи нужно тщательно вымыть и высушить с помощью полотенца.

Далее кабачки следует крупно нарезать, морковь натереть на терке, а зелень мелко нарубить.

На следующем этапе необходимо обжарить лук и морковь. Следует разогреть растительное масло, добавить сначала лук, обжарить его до слегка золотистого оттенка. Только после этого нужно всыпать морковь и обжаривать овощи еще 5 минут.

После этого к моркови и луку надо положить томатную пасту, тщательно перемешать и тушить еще 10 минут.

Затем нужно выложить кабачки, добавить соль, сахар, накрыть кастрюлю крышкой и тушить овощи в течение 10 минут. После этого следует высыпать зелень и оставить будущую заготовку еще на 5 минут.

На последнем этапе необходимо долить 9%-й уксус, выключить огонь и оставить овощи "доходить" примерно на 7 – 10 минут.

Получившийся салат нужно разложить по заранее простерилизованным банкам и закрутить. Хранить заготовку можно при комнатной температуре.

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