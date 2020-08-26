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Смородина – это источник многих витаминов. Одной из наиболее полезных составляющих является витамин С. Зимой организм как никогда нуждается в нем. "Утро.ру" предлагает два рецепта достаточно простых блюд на основе смородины.
1. Смородина в собственном соку
Ингредиенты
Приготовление
Заранее подготовьте банки для смородины. Простерилизуйте их вместе с крышками. Тщательно промойте ягоды. Оставьте их сушиться. Переложите 200 г ягод в блендер и измельчите до однородной массы.
Переложите ягодную массу в глубокую миску. Сверху насыпьте оставшиеся свежие ягоды и сахар. Тщательно перемешайте.
Поместите миску на плиту. Доведите массу до кипения, после чего подождите еще 5 минут. Все это время смородина должна кипеть. Перелейте смородину в банки и закупорьте крышки.
Смородина в собственном соку готова. Приятного аппетита!
2. Смородиновая масса на зиму без варки
Ингредиенты
Приготовление
Промойте и просушите ягоды смородины. Измельчите их с помощью мясорубки или блендера. Переложите массу в глубокую миску и засыпьте сахаром. Несколько ложек оставьте на потом.
Тщательно перемешайте получившуюся массу. Разлейте смородину по банкам. Важно соблюсти один нюанс: заливая ягодную массу, оставьте немного места для сахара.
Сверху засыпьте две столовые ложки сахара. Закупорьте крышки. Переложите банки в прохладное сухое место.
Смородиновая масса готова. Вот так, без варки, можно получить вкусный и полезный десерт.
Ранее "Утро.ру" поделилось простым рецептом варенья из красной смородины, в котором содержится заряд витамина C.
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