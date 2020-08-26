Хранить аппетитную закрутку можно до весны

Заготавливать на зиму можно не только отдельные овощи и салаты, но и супы. Некоторые хозяйки предпочитают заранее запастись заправкой для борща – консервированные овощи ничем не уступают приготовленным только что, а храниться закрутка может несколько месяцев. "Утро.ру" делится рецептом классического борща в банке.

Ингредиенты: капуста – 2 кг, помидоры – 2 кг, свекла – 3 кг, лук – 1 кг, морковь – 1 кг, болгарский перец – 0,5 кг, растительное масло – 0,5 л, соль – 4 ст. л., сахар – 3 ст. л., черный перец горошком – 30 шт., гвоздика – 15 шт., чеснок – 150 г, уксус 9% – 4 ст. л.

Пошаговый рецепт заправки для борща на зиму:

Сперва готовим овощи: тщательно моем, очищаем и нарезаем привычным способом. В глубокую сковороду или казан выливаем растительное масло и добавляем лук. Обжариваем, пока он не станет мягким.

Затем добавляем в емкость нарезанную свеклу и натертую морковь. После – помидоры и болгарский перец. Овощи необходимо аккуратно перемешать и тушить на протяжении 10 минут.

Следующий шаг – специи. Когда овощи станут мягкими и из них выйдет небольшое количество сока, засыпаем капусту. Перемешиваем овощную смесь и тушим на слабом огне еще один час.

За пять мин до готовности вливаем уксус и пропущенный через пресс чеснок. Заправка для борща на зиму готова, осталось лишь правильно законсервировать ее.

Стерилизуем банки и выкладываем в них заготовку. Плотно закрываем и оставляем остывать при комнатной температуре. Хранить борщ лучше в прохладном месте – закрутка простоит до самой весны.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт хрустящих кабачков с чесноком на зиму.