Борщ в банке: рецепт заправки с болгарским перцем на зиму

Борщ в банке: рецепт заправки с болгарским перцем на зиму
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Хранить аппетитную закрутку можно до весны

Заготавливать на зиму можно не только отдельные овощи и салаты, но и супы. Некоторые хозяйки предпочитают заранее запастись заправкой для борща – консервированные овощи ничем не уступают приготовленным только что, а храниться закрутка может несколько месяцев. "Утро.ру" делится рецептом классического борща в банке.

Ингредиенты: капуста – 2 кг, помидоры – 2 кг, свекла – 3 кг, лук – 1 кг, морковь – 1 кг, болгарский перец – 0,5 кг, растительное масло – 0,5 л, соль – 4 ст. л., сахар – 3 ст. л., черный перец горошком – 30 шт., гвоздика – 15 шт., чеснок – 150 г, уксус 9% – 4 ст. л.

Пошаговый рецепт заправки для борща на зиму:

Сперва готовим овощи: тщательно моем, очищаем и нарезаем привычным способом. В глубокую сковороду или казан выливаем растительное масло и добавляем лук. Обжариваем, пока он не станет мягким.

Затем добавляем в емкость нарезанную свеклу и натертую морковь. После – помидоры и болгарский перец. Овощи необходимо аккуратно перемешать и тушить на протяжении 10 минут.

Следующий шаг – специи. Когда овощи станут мягкими и из них выйдет небольшое количество сока, засыпаем капусту. Перемешиваем овощную смесь и тушим на слабом огне еще один час.

За пять мин до готовности вливаем уксус и пропущенный через пресс чеснок. Заправка для борща на зиму готова, осталось лишь правильно законсервировать ее.

Стерилизуем банки и выкладываем в них заготовку. Плотно закрываем и оставляем остывать при комнатной температуре. Хранить борщ лучше в прохладном месте – закрутка простоит до самой весны.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт хрустящих кабачков с чесноком на зиму.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей