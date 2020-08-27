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Помидоры – один из наиболее часто используемых ингредиентов в закусках. Существует множество рецептов их консервирования. Сегодня мы предлагаем вам приготовить томаты в собственном соку.
Ингредиенты
Приготовление
Заранее подготовьте банки и крышки.
Тщательно помойте небольшие помидоры.
Проколите каждый помидор у основания. Это можно сделать простой зубочисткой.
Переложите помидоры в банки.
Залейте банки кипятком примерно до половины. Через 10 – 15 минут слейте воду.
Параллельно займитесь приготовлением томатной заливки. Помойте крупные и мясистые помидоры, после чего порежьте их на дольки.
Переложите дольки в кастрюлю и поместите посудину на плиту. Прогревайте томаты до тех пор, пока из них не выделится сок. Следите, чтобы помидоры не подгорели!
Как только кастрюля наполнилась соком, вылейте томатную массу в дуршлаг. Под низ поставьте глубокую миску – туда и будет выливаться однородное пюре.
Используйте толкушку для пюре, чтобы получить однородную массу. Кожура помидоров и косточки должны остаться в дуршлаге.
Отборную массу вместе с соком перелейте в новую кастрюлю и поставьте на плиту. Добавьте соль и сахар. Соблюдайте следующие пропорции: 3 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара на 5 – 6 л томатного сока.
Дождитесь закипания, после чего варите еще около 30 минут.
Залейте банки с помидорами получившимся соком. Закупорьте крышки.
Переверните банки и накройте их пледом.
Помидоры в собственном соку готовы. Приятного аппетита!
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