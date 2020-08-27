Помидоры в собственном соку: рецепт закрутки на зиму

Помидоры в собственном соку: рецепт закрутки на зиму
Фото: pixabay.com
Если обычные соленые томаты надоели, на выручку придет этот вариант заготовки

Помидоры – один из наиболее часто используемых ингредиентов в закусках. Существует множество рецептов их консервирования. Сегодня мы предлагаем вам приготовить томаты в собственном соку.

Ингредиенты

  • Помидоры двух видов: небольшие плотные, а также крупные мясистые
  • Соль
  • Сахар


Приготовление

Заранее подготовьте банки и крышки.

Тщательно помойте небольшие помидоры.

Проколите каждый помидор у основания. Это можно сделать простой зубочисткой.

Переложите помидоры в банки.

Залейте банки кипятком примерно до половины. Через 10 – 15 минут слейте воду.

Параллельно займитесь приготовлением томатной заливки. Помойте крупные и мясистые помидоры, после чего порежьте их на дольки.

Переложите дольки в кастрюлю и поместите посудину на плиту. Прогревайте томаты до тех пор, пока из них не выделится сок. Следите, чтобы помидоры не подгорели!

Как только кастрюля наполнилась соком, вылейте томатную массу в дуршлаг. Под низ поставьте глубокую миску – туда и будет выливаться однородное пюре.

Используйте толкушку для пюре, чтобы получить однородную массу. Кожура помидоров и косточки должны остаться в дуршлаге.

Отборную массу вместе с соком перелейте в новую кастрюлю и поставьте на плиту. Добавьте соль и сахар. Соблюдайте следующие пропорции: 3 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара на 5 – 6 л томатного сока.

Дождитесь закипания, после чего варите еще около 30 минут.

Залейте банки с помидорами получившимся соком. Закупорьте крышки.

Переверните банки и накройте их пледом.  

Помидоры в собственном соку готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось простым рецептом закрутки из помидоров без уксуса и соли. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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