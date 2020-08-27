Кабачки с рисом на зиму: рецепт сытного салата

Кабачки с рисом на зиму: рецепт сытного салата
Фото: pixabay.com
Сочную закуску можно подавать как в холодном, так и в горячем виде

Сезон заготовок на зиму постепенно подходит к концу. Разнообразить консервированные овощи и варенье можно вкусным пловом, основными ингредиентами которого станут кабачки и рис. Ароматная закуска отлично подойдет в качестве гарнира к любому блюду, а простоит такая закрутка в погребе или холодильнике много месяцев.

Ингредиенты: кабачки – 1 кг, помидоры – 500 г, болгарский перец – 300 г, лук – 300 г, морковь – 200 г, укроп, чеснок, рис – 180 г, растительное масло – 150 мл, соль – 2 ст. л., сахар – 1 ст. л., уксус 9% – 1,5 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления закуски из кабачков и сладкого перца:

Сперва необходимо промыть и отварить в 500 мл воды рис – для плова лучше всего подойдет пропаренный. Далее приступаем в подготовке овощей: их необходимо очистить и тщательно промыть.

В большую кастрюлю или казан выливаем растительное масло и добавляем туда нарезанный лук. Когда он слегка подрумянится, засыпаем тертую морковь и оставляем овощи на 10 минут.

Следующий шаг – болгарский перец. С ним тушим смесь еще на протяжении 10 мин, а после добавляем томаты и специи. Тем временем нарезаем кабачок крупными кубиками и засыпаем в кастрюлю. Готовим еще около 15 минут.

К этому времени рис уже полностью приготовится и впитает в себя всю воду. Добавляем крупу в овощное рагу и хорошо перемешиваем. Последний этап – пропущенные через пресс три зубчика чеснока, измельченный пучок укропа и уксус.

Овощной плов из кабачков готов – осталось закрыть блюдо на зиму. Банки и крышки стерилизуем и раскладываем в них закуску. Для этого количества заготовки понадобится около четырех банок по 0,5 литра.

Оставляем до полного остывания и убираем в прохладное место. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт маринованных кабачков с чесноком и укропом.

Карина СИРАЗОВА

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