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Многие предпочитают употреблять в пищу мясо или рыбу с различными соусами. Это придает блюду более насыщенный вкус. Однако соусы из магазина не всем внушают доверие. Поэтому "Утро.ру" предлагает самостоятельно приготовить вкусную закуску. Любители острой еды останутся в восторге.
Ингредиенты
Приготовление помидоров на зиму
Простерилизуйте банки и крышки. Тщательно помойте помидоры и корни хрена. Порежьте томаты на дольки. При желании снимите кожуру с помидоров. Пропустите помидоры через мясорубку или блендер.
Очистите чеснок. Измельчите его с помощью чеснокодавилки. Натрите корень хрена на терке.
Возьмите глубокую кастрюлю и смешайте в ней томатную массу, чеснок и корень хрена. Можете добавить стручок острого перца для большей остроты. Сверху насыпьте сахар и соль.
Поставьте кастрюлю на плиту. Дождитесь закипания смеси. После этого готовьте соус на медленном огне в течение 5 минут. Если вы хотите получить более густой соус, подержите его на плите подольше.
Разложите смесь по банкам. Закупорьте крышки. Переверните банки и накройте их теплым одеялом. Соус храните в прохладном и сухом месте.
Помидоры с хреном и чесноком готовы. Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринованной закуски на зиму – корейского салата из помидоров.
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