Соус идеально подойдет к мясным блюдам

Многие предпочитают употреблять в пищу мясо или рыбу с различными соусами. Это придает блюду более насыщенный вкус. Однако соусы из магазина не всем внушают доверие. Поэтому "Утро.ру" предлагает самостоятельно приготовить вкусную закуску. Любители острой еды останутся в восторге.

Ингредиенты

1 кг крупных мясистых помидоров

100 г корней хрена

5 зубчиков чеснока

2 ч. л. сахара

2 ч. л. соли

стручковый острый перец

Приготовление помидоров на зиму

Простерилизуйте банки и крышки. Тщательно помойте помидоры и корни хрена. Порежьте томаты на дольки. При желании снимите кожуру с помидоров. Пропустите помидоры через мясорубку или блендер.

Очистите чеснок. Измельчите его с помощью чеснокодавилки. Натрите корень хрена на терке.

Возьмите глубокую кастрюлю и смешайте в ней томатную массу, чеснок и корень хрена. Можете добавить стручок острого перца для большей остроты. Сверху насыпьте сахар и соль.

Поставьте кастрюлю на плиту. Дождитесь закипания смеси. После этого готовьте соус на медленном огне в течение 5 минут. Если вы хотите получить более густой соус, подержите его на плите подольше.

Разложите смесь по банкам. Закупорьте крышки. Переверните банки и накройте их теплым одеялом. Соус храните в прохладном и сухом месте.

Помидоры с хреном и чесноком готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринованной закуски на зиму – корейского салата из помидоров.