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Хозяйки часто делают заготовки из кабачков на зиму. Закрутки, которые долго хранятся, позволяют разнообразить меню в холодное время года. "Утро.ру" представляет рецепт жареных овощей по-украински.
Ингредиенты: 2 кг. кабачков, 100 мл. растительного масла, пучок укропа, 2 головки чеснока, 1/4 стакана уксуса, соль по вкусу.
Приготовление кабачков на зиму: кабачки нужно выбирать тонкие. Овощи почистить и нарезать кружочками. Затем их промыть и посолить, также можно добавить черный молотый перец по вкусу.
Сковородку подогреть, добавить масло. Кабачки выложить и пожарить. Затем овощи положить на посуду, чтобы они остыли. Тем временем мелко порубить укроп и нарезать чеснок, давить его не стоит.
Затем нужно вылить ложку масла на дно банок, выложить все ингредиенты слоями. Сначала поместить в посуду кабачки, затем слой укропа и чеснока, процедуру повторять, пока банка не заполнится. После этого полить заготовку уксусом. Простерилизовать банки, закатать крышки перевернуть и убрать в теплое и темное место. Через сутки кабачки по-украински готовы.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачковой икры.
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