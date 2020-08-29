Вкусные кабачки по-украински: рецепт жареных овощей на зиму

Вкусные кабачки по-украински: рецепт жареных овощей на зиму
Фото: Tom Schneider/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Закуске, как у бабушки, пикантность придаст укроп

Хозяйки часто делают заготовки из кабачков на зиму. Закрутки, которые долго хранятся, позволяют разнообразить меню в холодное время года. "Утро.ру" представляет рецепт жареных овощей по-украински.

Ингредиенты: 2 кг. кабачков, 100 мл. растительного масла, пучок укропа, 2 головки чеснока, 1/4 стакана уксуса, соль по вкусу.

Приготовление кабачков на зиму: кабачки нужно выбирать тонкие. Овощи почистить и нарезать кружочками. Затем их промыть и посолить, также можно добавить черный молотый перец по вкусу. 

Сковородку подогреть, добавить масло. Кабачки выложить и пожарить. Затем овощи положить на посуду, чтобы они остыли. Тем временем мелко порубить укроп и нарезать чеснок, давить его не стоит. 

Затем нужно вылить ложку масла на дно банок, выложить все ингредиенты слоями. Сначала поместить в посуду кабачки, затем слой укропа и чеснока, процедуру повторять, пока банка не заполнится. После этого полить заготовку уксусом. Простерилизовать банки, закатать крышки перевернуть и убрать в теплое и темное место. Через сутки кабачки по-украински готовы. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачковой икры. 

Полина ИВАНОВА

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