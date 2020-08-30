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Чтобы приготовить огурцы и перцы, которые словно бочковые на вкус, не понадобится прилагать дополнительных усилий: овощи таким же способом можно засолить дома в стеклянных банках. Закуска получится хрустящей и слегка острой за счет добавления хрена и стручкового перца. Кроме того, к огурцам можно добавить другие овощи – так заготовка на зиму будет только вкуснее. Таким методом заготовки на зиму пользовались в старину.
Ингредиенты: огурцы, перцы сладкие, укроп, чеснок, хрен, острый перец, лавровый лист, соль.
Пошаговый рецепт засолки огурцов на зиму в банках
Сперва промываем овощи и очищаем перцы от семян. Их можно консервировать целиком или разрезать на половинки. Также в этот рецепт можно добавить помидоры – они так же приобретут вкус бочковых овощей.
Стерилизуем банки и начинаем их заполнять. На дно выкладываем хрен: листья и очищенный корень. Затем – лавровый лист, чеснок и зонтики укропа по вкусу. Также можно добавить черный перец или любые другие специи для пряности.
Следующий шаг – заполнение банок овощами. Сначала кладем перцы, а после – острый перец в стручках. Далее выкладываем огурцы и, по желанию, томаты.
Добавляем 100 г соли на каждые 1,5 л холодной воды и заливаем овощи жидкостью. Сверху можно укрыть их зеленью. Закрываем заготовки и убираем в темное прохладное место.
Готовы будут овощи не раньше, чем через три недели. Только тогда на вкус они будут напоминать огурцы и перцы, засоленные в бочке.
Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт острых помидоров с чесноком и хреном на зиму.
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