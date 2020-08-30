Как в старину: вкусный рецепт засолки огурцов с перцами

Как в старину: вкусный рецепт засолки огурцов с перцами
Фото: pixabay.com
Овощи получатся хрустящими и в меру острыми

Чтобы приготовить огурцы и перцы, которые словно бочковые на вкус, не понадобится прилагать дополнительных усилий: овощи таким же способом можно засолить дома в стеклянных банках. Закуска получится хрустящей и слегка острой за счет добавления хрена и стручкового перца. Кроме того, к огурцам можно добавить другие овощи – так заготовка на зиму будет только вкуснее. Таким методом заготовки на зиму пользовались в старину. 

Ингредиенты: огурцы, перцы сладкие, укроп, чеснок, хрен, острый перец, лавровый лист, соль.

Пошаговый рецепт засолки огурцов на зиму в банках

Сперва промываем овощи и очищаем перцы от семян. Их можно консервировать целиком или разрезать на половинки. Также в этот рецепт можно добавить помидоры – они так же приобретут вкус бочковых овощей.

Стерилизуем банки и начинаем их заполнять. На дно выкладываем хрен: листья и очищенный корень. Затем – лавровый лист, чеснок и зонтики укропа по вкусу. Также можно добавить черный перец или любые другие специи для пряности.

Следующий шаг – заполнение банок овощами. Сначала кладем перцы, а после – острый перец в стручках. Далее выкладываем огурцы и, по желанию, томаты.

Добавляем 100 г соли на каждые 1,5 л холодной воды и заливаем овощи жидкостью. Сверху можно укрыть их зеленью. Закрываем заготовки и убираем в темное прохладное место.

Готовы будут овощи не раньше, чем через три недели. Только тогда на вкус они будут напоминать огурцы и перцы, засоленные в бочке.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт острых помидоров с чесноком и хреном на зиму.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Запад перечислил Лукашенко свои условия по протестам в Белоруссии

От Минска требуют провести новые выборы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей