Лук и травы необходимо заготовить до наступления холодов

Дачный сезон завершается – до следующей весны свежую зелень можно будет достать только в магазинах. Однако есть способ сохранить травы в домашних условиях, при этом не засушивая их. Опытные хозяйки замораживают лук, щавель и ароматные листья для чая, чтобы радовать себя домашней зеленью круглый год.

Как заготовить зелень на зиму

Сохранить травы таким способом очень просто. Нужно лишь промыть растения, дать им слегка обсохнуть, затем мелко нарезать и разложить по контейнерам или пакетам. Хранить заготовку необходимо в морозильной камере.

Замораживать таким образом можно кинзу, петрушку, базилик и многие другие травы – они не потеряют свой аромат. Заготовки отлично подойдут для супов, горячих блюд и даже некоторых салатов.

Как заморозить травы для чая

Хранить в морозильнике можно не только укроп и щавель, но и мяту, листья смородины или чабрец. Растения для чая рекомендуется заготовить в формочках для льда.

Для этого завариваем травы в чайнике, а затем разливаем по формам и замораживаем. Перед подачей будет необходимо просто бросить готовый кубик в напиток.

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