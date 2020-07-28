С помощью нескольких советов можно существенно облегчить процесс приготовления запасов

Консервация продуктов на зиму – дело нелегкое. Стоит хоть немного нарушить технологию, и пиши пропало. Ведь в таком случае можно не только испортить вкус заготовок, но и получить проблемы куда посерьезнее, например, пищевое отравление. Однако процесс консервирования можно облегчить, не нарушив при этом техники безопасности. "Утро.ру" делится с хозяйками маленькими хитростями, которые помогут с этим непростым занятием.

Чистота банок

Стерилизация банок – один из самых нелюбимых многими этапов в консервации. Посуда должна быть кристально чистой, чтобы в нее не попали бактерии, и это не привело к "вздутию" банок и порче заготовок на зиму. Однако не всем известно, что стерилизации можно избежать, если подвергнуть продукты более длительной термической обработке. Стерилизация банок нужна для тех продуктов, которые обрабатываются меньше 10 минут. Если они проводят больше времени на плите, то банки можно не стерилизовать.

Кипячение крышек

Существует миф, что перед закаткой банок крышки нужно кипятить. Якобы так их можно закрыть более герметично. Однако крышки закрываются плотно в независимости от их температуры. Поэтому просто промойте крышки теплой водой со средством для мытья посуды оставьте их до момента закрутки. Это поможет вам не изворачиваться, доставая их из кипятка, и оставит ваши руки целыми.

Убираем пузырьки

Непосредственно перед закрытием банок необходимо избавиться от пузырьков воздуха, которые образуются при заливке рассола. Чтобы не нарушить цельность продуктов и не повредить банку, рекомендуется использовать для перемешивания содержимого деревянные палочки. Можно взять те, что остались от заказов из ресторанов азиатской кухни.

Консервы не только из свежих продуктов

Многие любители консервации спешат закатать побольше банок, пока свежие овощи и ягоды не испортились. При этом проводят слишком много часов на кухне, не жалея ни сил, ни здоровья. Однако консервировать можно не только свежие продукты, но и замороженные. Например, замороженная клубника прекрасно переносит процесс консервации, потом из нее можно смело варить варенье. Также консервы можно сделать из замороженных помидоров, если затем планируете их использовать для рагу или соуса.

Дневник консервации

Обычно консервация продуктов происходит раз в году, поэтому многие моменты забываются. Чтобы отследить, например, почему соус получился слишком острым или почему в огурцах помутнел рассол, рекомендуют вести дневник консервации. В него нужно записывать данные по каждой партии консервов: ингредиенты, отступления от рецептов, время кипячения и т.д. Это поможет в будущем избежать ошибок при консервировании.

Безопасность консервации

Обычно основные волнения хозяек возникают не из-за процесса заготовки продуктов на зиму, а из-за его результата. Считается, что, если нарушена технология, есть риск заболеть ботулизмом. Однако на самом деле он достаточно мал. Для него должны совпасть сразу несколько факторов: нарушение технологии консервирования, нарушение рецептуры и неправильное хранение консервов. Но для того, чтобы исключить даже небольшой риск заболевания, во время процесса приготовления консервов продукты необходимо тщательно обрабатывать.

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