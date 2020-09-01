Заготовка подойдет к мясным блюдам

Хрен – отличная добавка к мясным блюдам, а также окрошке и холодцу. Хороша приправа и в сочетании с черным хлебом и ветчиной. Для любителей острого - рецепт от "Утро.ру".

Ингредиенты

300 г корешков хрена

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 стакан воды

1 лимон





Приготовление

Отберите молодые корешки хрена. Перед использованием вы можете залить их холодной водой на пару часов, чтобы избавиться от чрезмерной горечи.

Промойте корешки хрена и очистите их от кожуры. Поместите ингредиент в воду во избежание почернения.

Измельчите хрен с помощью мясорубки, блендера или терки. Если вы планируете использовать один из первых двух вариантов, предварительно нарежьте корешки соломкой. В итоге должна получиться густая смесь.

Начните готовить маринад. Наполните кастрюлю одним стаканом воды и поместите ее на плиту. Дождитесь закипания, после чего добавьте соль и сахар. Тщательно перемешайте.

Переложите хрен в миску, затем залейте все маринадом. Сверху выжмите лимонный сок. Дайте заготовке настояться в течение 15 минут.

Разложите хрен по заранее подготовленным банкам. Можно еще раз полить закуску соком лимона. Закупорьте крышки и уберите банки в холодильник.

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