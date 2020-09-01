Как приготовить хрен на зиму: рецепт острой приправы

Как приготовить хрен на зиму: рецепт острой приправы
Фото: Robert B. Fishman/dpa/www.globallookpress.com
Заготовка подойдет к мясным блюдам

Хрен – отличная добавка к мясным блюдам, а также окрошке и холодцу. Хороша приправа и в сочетании с черным хлебом и ветчиной. Для любителей острого -  рецепт от "Утро.ру".

Ингредиенты

  • 300 г корешков хрена
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 стакан воды
  • 1 лимон


Приготовление

Отберите молодые корешки хрена. Перед использованием вы можете залить их холодной водой на пару часов, чтобы избавиться от чрезмерной горечи.

Промойте корешки хрена и очистите их от кожуры. Поместите ингредиент в воду во избежание почернения.

Измельчите хрен с помощью мясорубки, блендера или терки. Если вы планируете использовать один из первых двух вариантов, предварительно нарежьте корешки соломкой. В итоге должна получиться густая смесь.

Начните готовить маринад. Наполните кастрюлю одним стаканом воды и поместите ее на плиту. Дождитесь закипания, после чего добавьте соль и сахар. Тщательно перемешайте.

Переложите хрен в миску, затем залейте все маринадом. Сверху выжмите лимонный сок. Дайте заготовке настояться в течение 15 минут.

Разложите хрен по заранее подготовленным банкам. Можно еще раз полить закуску соком лимона. Закупорьте крышки и уберите банки в холодильник.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом пряной закуски из баклажанов со специями.

Анастасия ГОРЮНОВА

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