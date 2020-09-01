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Начало осени – самое время заняться приготовлением закруток на зиму, чтобы в холодные времена года иметь возможность насладиться вкусом и ароматом фруктов и овощей. Как правильно замариновать чеснок на зиму – в материале "Утро.ру".
Ингредиенты: 1 кг. чеснока, 3-4 зонтика укропа, вода – 1 литр, соль – 2 столовых ложки, сахар - 5 столовых ложек с небольшой горкой, 3 столовых ложки уксуса.
Приготовление
Стоит отметить, что если вы считаете, что 1 килограмм чеснока – это слишком много, тогда можете изменить пропорции и приготовить меньшее количество маринованного чеснока.
Для начала нужно отобрать хороший чеснок, разобрать его и очистить от шелухи. После этого зубчики нужно обдать кипятком, а после этого охладить в прохладной воде.
На следующем этапе нужно приготовить маринад. Для этого 1 литр воды нужно добавить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Получившуюся смесь необходимо довести до кипения.
После этого в банки следует добавить чеснок, зонтики укропа и залить их горячим маринадом. Банки нужно накрыть крышками и стерилизовать в течение 5-7 минут.
Хранить такую закуску лучше в прохладном месте. Например, в погребе или в холодильнике.
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