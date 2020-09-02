Без варки: как приготовить свежую калину с медом на зиму

Без варки: как приготовить свежую калину с медом на зиму
Фото: F. Teigler via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Полезный десерт будет храниться не меньше полугода

Совсем скоро начнет спеть калина красная, ее обычно собирают осенью после первых заморозков, чтобы ягоды не были горькими. Калина – кладезь витаминов и полезных минералов, именно поэтому ее часто добавляют в чай для укрепления иммунитета. Чтобы есть свежие ягоды до весны, их можно заготовить особым способом – без термообработки: так они сохранят пользу.

Ингредиенты: калина – 250 г, мед – 300 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления калины с медом

Сперва необходимо тщательно промыть ягоды калины и затем просушить их. Обрываем ягоды с веток и измельчаем их любым удобным способом – в деревянной ступке или блендером.

Косточки лучше оставить, так как именно в них содержится большая часть полезных веществ калины. К ягодам добавляем 250 – 300 г меда в зависимости от того, насколько сладкую заготовку вы хотите получить.

Перемешиваем ингредиенты и раскладываем по банкам – идеально подойдут с винтовыми крышками. Из этого количества продуктов получится приблизительно 400 г полезной и вкусной смеси.

Закрутки первые пять дней лучше хранить при комнатной температуре, а после убрать в прохладное место. Храниться свежая калина с медом будет до семи месяцев.

Ранее "Утро.ру" опубликовало простой рецепт вкусного компота из слив.

Карина СИРАЗОВА

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