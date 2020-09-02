Угощение разнообразит привычное меню

Национальное лакомство Болгарии пришлось по вкусу многим российским семьям. Эту закуску обычно подают к мясному блюду. Баночка ароматной лютеницы станет отличным дополнением к праздничному ужину зимним вечером.

Ингредиенты

Болгарский перец – 1 кг, томаты – 0,4 кг, чеснок – 4 дольки, сельдерей – 1 стебель, острый перец – 1 стручок, уксус – 1 столовая ложка, сахарный песок и соль – по одной чайной ложке, растительное масло – 50 мл.

Пошаговый рецепт

Сначала следует подготовить овощи для термической обработки. Перец нужно порезать на половины, очистить от семечек. Томаты освободить от кожицы, предварительно обдав кипятком.

Теперь нужно измельчить томаты в блендере. Пюре из помидоров подогреть на плите. Дождитесь, когда выпарится жидкость – объем должен уменьшиться в два раза.

Перец запечь в духовом шкафу до мягкости. Потом с него нужно снять кожу и измельчить в блендере.

Теперь кладем перец к помидорам и доводим до кипения. Потом на медленном огне варим смесь 15 минут.

Теперь добавим оставшиеся ингредиенты, предварительно измельчив их. Сдобрим закуску солью и сахаром. В самом конце нужно влить уксус и масло.

Осталось разлить лютеницу по банкам, закрутить и укутать до полного остывания.

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