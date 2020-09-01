Помидоры в желе: рецепт на зиму

Помидоры в желе: рецепт на зиму
Фото: TUNS/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Оригинальный способ приготовить овощи впрок - для читателей "Утро.ру"

Помидоры с желатином – это достаточно простое, но вкусное блюдо. Если вы хотите порадовать гостей своими кулинарными изысками, рецепт от "Утро.ру" придется вам по душе.

Ингредиенты

  • 700 г плотных помидоров
  • половинка болгарского перца
  • 1 репчатый лук
  • 1 ст. л. желатина
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 лавровый лист
  • 2 перца горошком
  • 1 столовая ложка 9%-ного уксуса


Приготовление

Вымойте и просушите овощи. Разрежьте помидоры пополам. Возьмите заранее подготовленные банки и наполовину заполните их томатами. Обратите внимание на следующий нюанс: помидоры следует укладывать срезом вниз, чтобы в дальнейшем было проще подавать блюдо к столу.

Нарежьте лук и болгарский перец. Добавьте ингредиенты в банки. Сверху насыпьте желатин. Соблюдайте следующие пропорции: 10 г желатинового порошка на литровую банку. Затем доложите оставшиеся помидоры, перец и лук.  

Займитесь приготовлением маринада. Возьмите кастрюлю и заполните ее водой. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Поставьте посудину на плиту и доведите жидкость до кипения. Разлейте полученный маринад по банкам. Проследите за тем, чтобы черный перец и лавровый лист попал в каждую банку.

Переложите банки в глубокую кастрюлю, наполненную горячей водой. Поставьте на плиту. После закипания воды стерилизуйте банки еще в течение 15 минут.

После достаньте банки из кипятка. Долейте в них по одной столовой ложке уксуса. Закупорьте крышки. Переверните банки и накройте их теплым пледом. Дайте закуске настояться около суток.

Если вы хотите, чтобы желе застыло, отправьте закуску в холодильник на 6-8 часов.

Помидоры в желе готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринованной капусты с помидорами.

Анастасия ГОРЮНОВА

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