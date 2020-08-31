Маринованная капуста с помидорами: как приготовить необычную заготовку на зиму

Маринованная капуста с помидорами: как приготовить необычную заготовку на зиму
Фото: J. Pfeiffer/Arco Images/www.globallookpress.com
Пряная закуска придется по вкусу домочадцам

Многие хозяйки любят мариновать капусту на зиму. Самое главное при приготовлении такой закуски – сберечь упругость овощей, чтобы они хрустели и сохранили свои вкусовые качества. 

Капуста, маринованная с помидорами, придется по вкусу всем и идеально подойдет в качестве дополнения к основному блюду. 

Ингредиенты: 1 средний кочан капусты, 1 кг помидоров, несколько листьев смородины, зонтики укропа, 5 зубчиков чеснока, перец, лавровый лист – по вкусу. Для маринада понадобятся 1 л воды, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и 70 – 80 мл уксуса. 

Приготовление

Для начала нужно вымыть овощи. Капусту следует нарезать тонкими полосками. 

Затем выложить на дно заранее простерилизованных банок по два – три листа смородины, укроп, чеснок, перец по вкусу и несколько лавровых листов. 

После этого нужно добавить капусту, а после нее – помидоры. Лучше всего подойдут пальчиковые. 

Таким образом, чередуя томаты и капусту, нужно наполнить банку. Важно, чтобы последним слоем лежали помидоры. 

На следующем этапе необходимо залить банки кипятком, накрыть крышкой и оставить примерно на полчаса. 

После этого воду нужно слить в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения. В закипевшую воду следует добавить 9%-й уксус и снять кастрюлю с плиты. 

На последнем этапе банки с овощами необходимо залить маринадом и закрутить их крышками. Хранить закрутку лучше в холодном помещении. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом салата "Охотничий". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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