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Многие хозяйки любят мариновать капусту на зиму. Самое главное при приготовлении такой закуски – сберечь упругость овощей, чтобы они хрустели и сохранили свои вкусовые качества.
Капуста, маринованная с помидорами, придется по вкусу всем и идеально подойдет в качестве дополнения к основному блюду.
Ингредиенты: 1 средний кочан капусты, 1 кг помидоров, несколько листьев смородины, зонтики укропа, 5 зубчиков чеснока, перец, лавровый лист – по вкусу. Для маринада понадобятся 1 л воды, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и 70 – 80 мл уксуса.
Приготовление
Для начала нужно вымыть овощи. Капусту следует нарезать тонкими полосками.
Затем выложить на дно заранее простерилизованных банок по два – три листа смородины, укроп, чеснок, перец по вкусу и несколько лавровых листов.
После этого нужно добавить капусту, а после нее – помидоры. Лучше всего подойдут пальчиковые.
Таким образом, чередуя томаты и капусту, нужно наполнить банку. Важно, чтобы последним слоем лежали помидоры.
На следующем этапе необходимо залить банки кипятком, накрыть крышкой и оставить примерно на полчаса.
После этого воду нужно слить в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения. В закипевшую воду следует добавить 9%-й уксус и снять кастрюлю с плиты.
На последнем этапе банки с овощами необходимо залить маринадом и закрутить их крышками. Хранить закрутку лучше в холодном помещении.
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