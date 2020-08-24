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Конец лета – то время, когда хозяйки активно занимаются различными заготовками на зиму. Как приятно потом сидеть за столом и наслаждаться вкусом домашних блюд. Сегодня мы предлагаем вам простой рецепт овощного салата, который не оставит вас равнодушными.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно помойте овощи.
Удалите шкурку с помидоров.
Нарежьте томаты крупными дольками.
Очистите капусту от пожухлых листьев и пошинкуйте ее.
Нарежьте огурцы и лук.
Измельчите морковь с помощью терки.
Переложите овощи в кастрюлю и залейте их подсолнечным маслом. Поместите посудину на плиту.
Поставьте овощи на медленный огонь. Доведите до кипения.
После этого засыпьте в кастрюлю соль и сахар. Тщательно перемешайте содержимое и оставьте вариться еще на полчаса.
По истечении нужного времени добавьте уксус и продолжите варку еще несколько минут.
Разложите салат по банкам и закупорьте крышки.
Салат "Охотничий" готов. Приятного аппетита!
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