Салат "Охотничий": рецепт вкусной закуски без стерилизации

Салат "Охотничий": рецепт вкусной закуски без стерилизации
Фото: pixabay.com
Блюдо порадует своей простотой и насыщенным вкусом

Конец лета – то время, когда хозяйки активно занимаются различными заготовками на зиму. Как приятно потом сидеть за столом и наслаждаться вкусом домашних блюд. Сегодня мы предлагаем вам простой рецепт овощного салата, который не оставит вас равнодушными.

Ингредиенты

  • 1 кг спелых помидоров
  • 1 кг огурцов
  • 1,5 кг плотной белокочанной капусты
  • 1 кг моркови
  • 1 кг репчатого лука
  • 250 мл подсолнечного масла
  • 100 мл 9%-ного уксуса
  • 80 г соли
  • 50 г сахара

Приготовление

Тщательно помойте овощи.

Удалите шкурку с помидоров.

Нарежьте томаты крупными дольками.

Очистите капусту от пожухлых листьев и пошинкуйте ее.

Нарежьте огурцы и лук.  

Измельчите морковь с помощью терки.

Переложите овощи в кастрюлю и залейте их подсолнечным маслом. Поместите посудину на плиту.

Поставьте овощи на медленный огонь. Доведите до кипения.

После этого засыпьте в кастрюлю соль и сахар. Тщательно перемешайте содержимое и оставьте вариться еще на полчаса.

По истечении нужного времени добавьте уксус и продолжите варку еще несколько минут.

Разложите салат по банкам и закупорьте крышки.

Салат "Охотничий" готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом корейского салата из помидоров. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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