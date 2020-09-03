Заготовка будет долго храниться и радовать вкусом в холодное время года

Зимой организму как никогда нужны витамины. Поскольку в этот период от солнца их получить практически невозможно, необходимо задуматься о полезной еде. Моченые яблоки – это именно то лакомство, которое подарит необходимые микроэлементы и порадует своим вкусом. Более того, можно не переживать за то, что оно быстро испортится.

Ингредиенты

2 кг яблок

3 л воды

130 г сахара

20 г соли

Приготовление

Займитесь приготовлением сиропа. Для этого возьмите кастрюлю и заполните ее водой. Добавьте сахар и соль. Доведите воду до кипения. После этого подождите еще около 4 минут.

Полученный сироп оставьте охлаждаться. Он должен иметь комнатную температуру.

Тщательно помойте яблоки. Разложите их по заранее подготовленным банкам. Резать плоды не надо!

Залейте банки сиропом. Плотно закройте крышками. Уберите заготовки в прохладное сухое место.

Подождите некоторое время, пока сироп впитается в яблоки.

Моченые яблоки готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом аппетитного лакомства из жареных яблок, которое готовится за несколько минут.