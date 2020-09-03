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Зимой организму как никогда нужны витамины. Поскольку в этот период от солнца их получить практически невозможно, необходимо задуматься о полезной еде. Моченые яблоки – это именно то лакомство, которое подарит необходимые микроэлементы и порадует своим вкусом. Более того, можно не переживать за то, что оно быстро испортится.
Ингредиенты
Приготовление
Займитесь приготовлением сиропа. Для этого возьмите кастрюлю и заполните ее водой. Добавьте сахар и соль. Доведите воду до кипения. После этого подождите еще около 4 минут.
Полученный сироп оставьте охлаждаться. Он должен иметь комнатную температуру.
Тщательно помойте яблоки. Разложите их по заранее подготовленным банкам. Резать плоды не надо!
Залейте банки сиропом. Плотно закройте крышками. Уберите заготовки в прохладное сухое место.
Подождите некоторое время, пока сироп впитается в яблоки.
Моченые яблоки готовы. Приятного аппетита!
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