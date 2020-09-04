Помидоры по-грузински: простой рецепт на зиму

Закуска порадует насыщенным вкусом

Грузинская кухня славится своими блюдами на весь мир. При этом грузины предпочитают готовить максимально натуральную пищу без лишних сложностей. С легким рецептом томатов по-восточному справится любая хозяйка. Такая закуска с огорода придется по вкусу домочадцам и гостям.

Ингредиенты

Из расхода на литровую банку. Томаты – 0,7 кг, морковь – половника среднего овоща, болгарский перец – 1 шт., репчатый лук – 1 шт., чеснок – 1 долька, зелень петрушки и укропа – по одной веточке, соль – 1 ч. л., сахарный песок – 30 г, уксус – 30 г, перец горохом и гвоздика – по 5 штучек.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно подготовить овощи. Перец вымыть, освободить от семян. Морковку нужно очистить от кожуры и нарезать кольцами. Снять с чесночной дольки шелуху. Помидоры тщательно помыть.

Теперь на дно банки кладем морковные колечки. Туда же добавляем зелень и зубчик чеснока.

Болгарский перец нужно разделить на четыре части. Луковицу очистить и нарезать кольцами.

Начинаем укладывать овощи в емкость. Части перца и луковые кольца следует разместить между томатами.

Теперь заливаем кипятком на 25 минут. Воду сливаем в отдельную кастрюлю, сдабриваем ее сахарным песком, солью, потом вливаем уксус. Маринадом заливаем овощи.

Осталось закатать будущую закуску. Хранить в прохладном, темном месте.

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