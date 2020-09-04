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Все привыкли к тому, что на основе слив можно приготовить только сладкие блюда. Компоты, варенье, желе – эти варианты давно приелись. "Утро.ру" предлагает рецепт маринованных слив, которые отлично подойдут к мясу.
Ингредиенты
На одну литровую банку:
Приготовление
Подготовьте банки. Отберите и помойте сливы. Заполните банки плодами до самых краев.
Залейте банки водой по горлышко. Это как раз и будет нужный вам объем маринада.
Перелейте воду из банки в кастрюлю. Поставьте посудину на плиту. Добавьте сахар и уксус. Доведите маринад до кипения и подождите еще несколько минут.
Разложите по банкам душистый перец, гвоздику, корицу и лавровые листы. Залейте все полученным маринадом.
Простерилизуйте банки. Для этого на дно глубокой кастрюли постелите полотенце, затем залейте посудину водой. Поместите банки в кастрюлю и поставьте на плиту. Дождитесь закипания жидкости и засеките еще 10 минут. По истечении нужного времени достаньте банки из воды и закупорьте крышки.
Переверните банки и накройте их теплым пледом. Примерно через три недели закуска будет готова.
Маринованные сливы готовы. Приятного аппетита!
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