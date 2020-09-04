Маринованные сливы: рецепт аппетитной заготовки на зиму

Маринованные сливы: рецепт аппетитной заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Пикантное угощение подойдет к мясным блюдам

Все привыкли к тому, что на основе слив можно приготовить только сладкие блюда. Компоты, варенье, желе – эти варианты давно приелись. "Утро.ру" предлагает рецепт маринованных слив, которые отлично подойдут к мясу.

Ингредиенты

На одну литровую банку:

  • сливы
  • 70 г сахара
  • 70 мл 9%-го уксуса
  • 5 горошин душистого перца
  • 5 шт. гвоздики
  • половинка корицы
  • 1 лавровый лист


Приготовление

Подготовьте банки. Отберите и помойте сливы. Заполните банки плодами до самых краев.

Залейте банки водой по горлышко. Это как раз и будет нужный вам объем маринада.

Перелейте воду из банки в кастрюлю. Поставьте посудину на плиту. Добавьте сахар и уксус. Доведите маринад до кипения и подождите еще несколько минут.

Разложите по банкам душистый перец, гвоздику, корицу и лавровые листы. Залейте все полученным маринадом.

Простерилизуйте банки. Для этого на дно глубокой кастрюли постелите полотенце, затем залейте посудину водой. Поместите банки в кастрюлю и поставьте на плиту. Дождитесь закипания жидкости и засеките еще 10 минут. По истечении нужного времени достаньте банки из воды и закупорьте крышки.

Переверните банки и накройте их теплым пледом. Примерно через три недели закуска будет готова.

Маринованные сливы готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт необычной заготовки на зиму – сливы в шоколаде. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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