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Хозяйки часто делают закрутки из перцев на зиму. Печеные перцы можно использовать в качестве самостоятельной закуски. Однако такую заготовку можно добавить в овощной салат с зеленью и сыром. Закрутка долго хранится, а ее приготовление займет немного времени.
Ингредиенты: 1,5 кг болгарского перца, 5 столовых ложек оливкого масла, 50 мл. сока лимона или лайма, по 1 чайной ложки сахара и соли, черный перец – по вкусу. По желанию можно добавить чеснок и прованские травы.
Приготовление
Для начала овощи нужно тщательно вымыть и удалить лишнюю влагу с помощью полотенца. Плоды следует выложить на противень и отправить в духовку на 40 минут при температуре 200-220 градусов.
После этого перцам необходимо отдохнуть. За это время можно простерилизовать банки.
На следующем этапе с остывших перцев нужно снять кожуру, убрать семечки и слить выделившийся сок в отдельную емкость.
Затем овощи нужно нарезать и разложить по банкам.
В сок, который остался от перцев, необходимо добавить сок лайма или лимона, масло, соль и сахар. Получившийся маринад следует перемешать до полного растворения специй. После этого смесь нужно разлить до банкам с овощами.
На завершающем этапе следует простерилизовать банки в течение 15 минут, после чего их нужно закатать, перевернуть и оставить отдыхать на несколько часов.
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