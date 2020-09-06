Закуска для гурманов: рецепт печеных перцев на зиму

Закуска для гурманов: рецепт печеных перцев на зиму
Фото: pixabay.com
Заготовку можно использовать для приготовления салатов

Хозяйки часто делают закрутки из перцев на зиму. Печеные перцы можно использовать в качестве самостоятельной закуски. Однако такую заготовку можно добавить в овощной салат с зеленью и сыром. Закрутка долго хранится, а ее приготовление займет немного времени. 

Ингредиенты: 1,5 кг болгарского перца, 5 столовых ложек оливкого масла, 50 мл. сока лимона или лайма, по 1 чайной ложки сахара и соли, черный перец – по вкусу. По желанию можно добавить чеснок и прованские травы. 

Приготовление

Для начала овощи нужно тщательно вымыть и удалить лишнюю влагу с помощью полотенца. Плоды следует выложить на противень и отправить в духовку на 40 минут при температуре 200-220 градусов. 

После этого перцам необходимо отдохнуть. За это время можно простерилизовать банки. 

На следующем этапе с остывших перцев нужно снять кожуру, убрать семечки и слить выделившийся сок в отдельную емкость. 

Затем овощи нужно нарезать и разложить по банкам. 

В сок, который остался от перцев, необходимо добавить сок лайма или лимона, масло, соль и сахар. Получившийся маринад следует перемешать до полного растворения специй. После этого смесь нужно разлить до банкам с овощами. 

На завершающем этапе следует простерилизовать банки в течение 15 минут, после чего их нужно закатать, перевернуть и оставить отдыхать на несколько часов. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт турши по-армянски. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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