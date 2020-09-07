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Облепиха – это одна из самых полезных ягод. Она содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. В сочетании с медом ее плоды имеют большую ценность. Принимая лакомство по одной чайной ложке в день, можно повысить иммунитет в несколько раз.
Ингредиенты:
Приготовление
Переберите ягоды и тщательно промойте их. Высыпьте облепиху на сухое чистое полотенце и дайте ей обсохнуть. Вода может привести к брожению.
Переложите ягоду в большой эмалированный таз или глубокую стеклянную чашу. Размельчите облепиху с помощью толкушки. Кожуру и косточки убирать не нужно, так как в них содержится большое количество полезных веществ.
Добавьте к ягоде мед. Тщательно перемешайте полученную массу и дайте ей настояться в течение трех – четырех часов. За это время еще несколько раз перемешивайте лакомство.
Разложите медово-облепиховую массу по заранее подготовленным банкам. Закупорьте крышки и уберите лакомство в холодильник.
Витаминная заготовка на зиму из облепихи с медом готова. Приятного аппетита!
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