Облепиха с медом: рецепт полезного лакомства на зиму

Облепиха с медом: рецепт полезного лакомства на зиму
Фото: imagebroker/Justus de Cuveland/www.globallookpress.com
В ягоде содержится большое количество витаминов - то, что нужно в сезон простуд

Облепиха – это одна из самых полезных ягод. Она содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. В сочетании с медом ее плоды имеют большую ценность. Принимая лакомство по одной чайной ложке в день, можно повысить иммунитет в несколько раз.

Ингредиенты:

  • 3 стакана облепихи
  • 1 стакан меда


Приготовление

Переберите ягоды и тщательно промойте их. Высыпьте облепиху на сухое чистое полотенце и дайте ей обсохнуть. Вода может привести к брожению.

Переложите ягоду в большой эмалированный таз или глубокую стеклянную чашу. Размельчите облепиху с помощью толкушки. Кожуру и косточки убирать не нужно, так как в них содержится большое количество полезных веществ.

Добавьте к ягоде мед. Тщательно перемешайте полученную массу и дайте ей настояться в течение трех – четырех часов. За это время еще несколько раз перемешивайте лакомство.

Разложите медово-облепиховую массу по заранее подготовленным банкам. Закупорьте крышки и уберите лакомство в холодильник.

Витаминная заготовка на зиму из облепихи с медом готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом нескольких блюд на основе смородины, которые также напитают организм витаминами.

Анастасия ГОРЮНОВА

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