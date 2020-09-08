Вместо овощей: как вкусно замариновать арбузные корки на зиму
Из арбуза можно приготовить не только вкусный десерт, но и необычную закуску на зиму к мясу или любым другим блюдам. Причем используется для закрутки то, что обычно привыкли выбрасывать – арбузные корки. Благодаря специям заготовка получится пряной и немного острой, а в привычных салатах легко заменит маринованные овощи.
Как замариновать арбуз в банке на зиму
Ингредиенты: арбузные корки – 1 кг, яблочный уксус 6% – 360 мл, сахар – 130 г, соль – 2 ст. л., лавровый лист – 2 шт., душистый перец горошком – 3 шт., черный перец горошком – 10 шт., гвоздика – 2 шт., семена кориандра – 10 шт., семена горчицы – 10 шт.
Пошаговый рецепт приготовления маринованного арбуза
Сперва готовим все необходимые продукты и стерилизуем посуду, чтобы закрутка хранилась до самой весны. Из этого количества ингредиентов получится около двух пол-литровых банки закуски. С арбузных корок удаляем сладкую мякоть и срезаем жесткую зеленую кожуру.
Нарезаем корки небольшими кубиками – по вкусу. Далее кладем арбуз в кипящую воду и варим 10-15 мин, пока корки не станут мягкими и полупрозрачными. Сливаем жидкость и приступаем к приготовлению маринада.
Для этого понадобится 1 л воды. Добавляем все необходимые специи и доводим жидкость до кипения. Раскладываем корки по банкам и заливаем пряным маринадом. Когда заготовка остынет, ее необходимо убрать в прохладное место.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как выбрать спелый арбуз.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году
В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Секреты посадки озимого чеснока: готовимся к большому урожаю
- Поможет с сорняками после сбора урожая: эффективный метод использования гербицида
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий