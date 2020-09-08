Вместо овощей: как вкусно замариновать арбузные корки на зиму

Вместо овощей: как вкусно замариновать арбузные корки на зиму
Фото: pixabay.com
Пряная заготовка станет идеальным дополнением к мясу и салатам

Из арбуза можно приготовить не только вкусный десерт, но и необычную закуску на зиму к мясу или любым другим блюдам. Причем используется для закрутки то, что обычно привыкли выбрасывать – арбузные корки. Благодаря специям заготовка получится пряной и немного острой, а в привычных салатах легко заменит маринованные овощи.

Как замариновать арбуз в банке на зиму

Ингредиенты: арбузные корки – 1 кг, яблочный уксус 6% – 360 мл, сахар – 130 г, соль – 2 ст. л., лавровый лист – 2 шт., душистый перец горошком – 3 шт., черный перец горошком – 10 шт., гвоздика – 2 шт., семена кориандра – 10 шт., семена горчицы – 10 шт.

Пошаговый рецепт приготовления маринованного арбуза

Сперва готовим все необходимые продукты и стерилизуем посуду, чтобы закрутка хранилась до самой весны. Из этого количества ингредиентов получится около двух пол-литровых банки закуски. С арбузных корок удаляем сладкую мякоть и срезаем жесткую зеленую кожуру.

Нарезаем корки небольшими кубиками – по вкусу. Далее кладем арбуз в кипящую воду и варим 10-15 мин, пока корки не станут мягкими и полупрозрачными. Сливаем жидкость и приступаем к приготовлению маринада.

Для этого понадобится 1 л воды. Добавляем все необходимые специи и доводим жидкость до кипения. Раскладываем корки по банкам и заливаем пряным маринадом. Когда заготовка остынет, ее необходимо убрать в прохладное место.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как выбрать спелый арбуз.

Карина СИРАЗОВА

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