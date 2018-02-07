Две звезды, две светлых повести

В Камерном зале Центрального академического театра Российской Армии состоится вечер памяти

Он пройдет 12 февраля в 18:00 и будет посвящен народным артистам СССР Нине Сазоновой и Владимиру Зельдину.

Вспомнить выдающихся актеров, которые стали ведущими в Театре армии, придут специальные гости мероприятия – Тамара Гвердцители, Юлий Гусман, Сергей Шебеко, Александр Домогаров, Ольга Кабо, Иван Едешко, Никас Сафронов, а также главный режиссер театра, народный артист России Борис Морозов и актеры Центрального академического театра Российской Армии.

Ведущая вечера – народная артистка России Ольга Богданова. В программе – песни из репертуара известных артистов, воспоминания друзей и редкие архивные видео.

Нина Сазонова и Владимир Зельдин пришли служить в Театр армии по приглашению главного режиссера и их учителя Алексея Попова. Они вместе играли в спектакле Александра Бурдонского "Деревья умирают стоя", ездили с концертами по воинским частям и были очень дружны.

Жизнь разделила их только на время войны. Сазонова эти годы провела во фронтовых бригадах, а Зельдин получил "бронь" и снимался в фильме "Свинарка и пастух". Потом они много вместе гастролировали, у них были очень теплые отношения, поскольку их объединяло одно время, общие традиции и любовь к театру.

"Этот творческий вечер – дань памяти о прекрасных артистах, которые через многое прошли, были настоящими патриотами, но при всех сложностях того времени сумели сохранить творческое сознание, высочайшее мастерство, чувство юмора и человеческую доброту. Сегодня в Театре мы несем это наследие и гордимся тем, что эти люди являются частью истории нашего театра", – сказал директор театра Армии Иван Чурсин.