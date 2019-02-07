Процедура Infini: современная методика омоложения и устранения морщин

Первое, что выдает ваш возраст - это состояние кожи лица, шеи, декольте, рук. Дело в том, что с возрастом уменьшается количество коллагена и эластина - веществ, отвечающих за упругость, гладкость, плотность и здоровый цвет кожи

Правильный уход за лицом и здоровый образ жизни способны продлить вашу молодость, но когда изменения уже очевидны, появились морщины, дряблость, серый оттенок или пигментные пятна, требуется вмешательство опытного косметолога.



Специально для устранения признаков возрастных изменений, фотостарения и других дефектов кожи была разработана методика фракционного игольчатого RF-лифтинга. Infini– один из самых эффективных и безопасных аппаратов для этой процедуры, согласно международным исследованиям.

Кому показана процедура Infini?

Процедура Infini разработана специально для улучшения качества кожи. Специалисты рекомендуют обратить внимание на эту методику тем, кто хочет минимизировать признаки старения и устранить косметологические дефекты.

Infini рекомендован при:

появлении морщин;

сухой, тонкой, дряблой коже;

пигментных пятнах различного происхождения;

расширенных порах, грубой, неровной коже;

постакне;

рубцах, последствия обморожений или ожогов.

В зависимости от индивидуальных особенностей пациента возможно добиться результата омоложения на 5-10 лет за курс!

В чем суть процедуры Infini?

Суть фракционного игольчатого термолиза в точечном воздействии тепловой энергии на клетки кожи. Это стимулирует активный синтез коллагена и эластина, что приводит к естественному обновлению обработанных участков.

Аппарат Infini отличается от аналогов максимальным контролем: врач может настраивать глубину введения игл, мощность и продолжительность излучения. Это позволяет использовать индивидуальные настройки для каждого участка кожи и добиваться максимальной эффективности процедуры. Для ощутимого результата достаточно курса всего из 2-3 сеансов.

Особенностью аппарата Infini также является применение одноразовых позолоченных игл с силиконовым покрытием. Силикон защищает от теплового воздействия верхние слои кожи, а зона распределения RF-энергии ограничена размером кончика иглы. Благодаря этому после процедуры не образуется рубцов, шрамов и других следов воздействия.

Кроме того, для процедуры Infini нет ограничений по цветотипу кожи, как это бывает с лазерными методиками. Поэтому фракционный игольчатый RF-лифтинг подходит для людей со смуглой или загорелой кожей.

Процедура Infini в клинике молодости Helen Baden

Во многом эффективность и безопасность процедуры Infini зависит от того, где вы будете ее проходить. Крайне рекомендуется обращаться в клиники с сертифицированным оборудованием и квалифицированным персоналом.

В клинике молодости Helen Baden процедуру фракционного игольчатого термолиза проводят на оригинальном аппарате, совместной разработке США и Южной Кореи. Перед каждым курсом пациент обязательно проходит консультацию у врача-дерматолога клиники.

Для каждого пациента специалисты Helen Baden разрабатывают индивидуальную программу омоложения, в рамках которой Infini может выступать как в качестве единственного метода, так и в составе комплексной терапии. Например, если работу с качеством кожи на аппарате Infini дополнить процедурой аппаратной подтяжки и контурной пластикой, даже в 60 лет можно выглядеть молодо и свежо!

Важно: как любая косметологическая процедура, Infini имеет противопоказания и побочные эффекты. Их немного, но вы обязательно должны сообщить врачу на консультации об имеющихся заболеваниях и применяемых препаратах.