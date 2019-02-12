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Московский кредитный банк запустил "Автоматический овернайт"

Фото: instagram.com/bankmkb
Новый продукт предназначен для корпоративных клиентов

Новое предложение для юридических лиц стало доступно клиентам Московского кредитного банка с 11 февраля 2019 года. Благодаря "Автоматическому овернайту" у них теперь есть возможность в автоматическом режиме размещать денежные средства и получать проценты через интернет-банк "Ваш Банк Онлайн". 

"Автоматический овернайт предлагает возможность оперативного получения дополнительного дохода и позволяет существенно снизить трудоемкость регулярных размещений", – пояснил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. 

По словам Литвиненко, клиенту достаточно один раз подписать соглашение. После этого банк будет ежедневно направлять ему предложения с условиями овернайта. При желании клиент сможет воспользоваться этой офертой, акцептовав ее в интернет-банке.

Фото: facebook.com/mkb.ru

Депозит овернайт – это разновидность краткосрочного депозита юридического лица. Деньги на такой счет компании перечисляют в конце рабочего дня, а в 11 часов на следующий день средства вместе с процентами возвращаются клиенту на расчетный счет. Причем открывать такой депозит можно и на выходные и праздничные дни. Кроме того, клиент сам может выбрать условия выплаты процентов и объем средств, поступающих для размещения.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг  для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.

Вера СВЕТЛОВА
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