Московский кредитный банк запустил "Автоматический овернайт"

Новый продукт предназначен для корпоративных клиентов

Новое предложение для юридических лиц стало доступно клиентам Московского кредитного банка с 11 февраля 2019 года. Благодаря "Автоматическому овернайту" у них теперь есть возможность в автоматическом режиме размещать денежные средства и получать проценты через интернет-банк "Ваш Банк Онлайн".

"Автоматический овернайт предлагает возможность оперативного получения дополнительного дохода и позволяет существенно снизить трудоемкость регулярных размещений", – пояснил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

По словам Литвиненко, клиенту достаточно один раз подписать соглашение. После этого банк будет ежедневно направлять ему предложения с условиями овернайта. При желании клиент сможет воспользоваться этой офертой, акцептовав ее в интернет-банке.

Депозит овернайт – это разновидность краткосрочного депозита юридического лица. Деньги на такой счет компании перечисляют в конце рабочего дня, а в 11 часов на следующий день средства вместе с процентами возвращаются клиенту на расчетный счет. Причем открывать такой депозит можно и на выходные и праздничные дни. Кроме того, клиент сам может выбрать условия выплаты процентов и объем средств, поступающих для размещения.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.