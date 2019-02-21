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МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России"начнет развивать проект "Социальное долголетие"

Фото: instagram.com/bankmkb
Московский кредитный банк начал сотрудничать с Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России" по Москве

В рамках сотрудничества Московский кредитный банк (МКБ) поможет в реализации проекта "Социальное долголетие". Он направлен на развитие активности людей пожилого возраста, вовлечение их в творческую и общественную жизнь столицы, рост благосостояния и качества жизни лиц старшего поколения.

Кроме того, кредитно-финансовая организация поможет членам Союза поддержку в обучении использования современных банковских технологий, повышении финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров.

Председатель "Союза пенсионеров России" по Москве Игорь Корнеев рад сотрудничеству с МКБ. По его словам, банк известен своей активной работой по созданию специальных продуктов для пенсионеров Москвы, совмещающих в себе финансовые сервисы с дополнительными социальными возможностями. 

"Например, пенсионерам – держателям карты МКБ "Мудрость" доступен сервис поддержки, начисляются повышенные бонусы и проценты на остаток. Эта карта будет теперь пропуском в наш Союз. Держатель карты автоматически становится членом "Союза пенсионеров России" по Москве, а карта – его членским билетом. Держатель карты получает возможность участвовать в мероприятиях, которые проводит наша организация", – рассказал Корнев.

Зампред правления МКБ Алексей Косяков  отметил, что МКБ  стремится сделать все возможное, чтобы содействовать улучшению качества жизни пенсионеров путем развития финансовых услуг для них. "Поэтому мы с большой готовностью поддерживаем проекты "Союза пенсионеров России" по Москве", – заключил он. 

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