МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России"начнет развивать проект "Социальное долголетие"

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В рамках сотрудничества Московский кредитный банк (МКБ) поможет в реализации проекта "Социальное долголетие". Он направлен на развитие активности людей пожилого возраста, вовлечение их в творческую и общественную жизнь столицы, рост благосостояния и качества жизни лиц старшего поколения.
Кроме того, кредитно-финансовая организация поможет членам Союза поддержку в обучении использования современных банковских технологий, повышении финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров.
Председатель "Союза пенсионеров России" по Москве Игорь Корнеев рад сотрудничеству с МКБ. По его словам, банк известен своей активной работой по созданию специальных продуктов для пенсионеров Москвы, совмещающих в себе финансовые сервисы с дополнительными социальными возможностями.
"Например, пенсионерам – держателям карты МКБ "Мудрость"
доступен сервис поддержки, начисляются повышенные бонусы и проценты на остаток.
Эта карта будет теперь пропуском в наш Союз. Держатель карты автоматически становится членом "Союза
пенсионеров России" по Москве, а карта – его членским билетом. Держатель карты
получает возможность участвовать в мероприятиях, которые проводит наша организация", – рассказал Корнев.
Зампред правления МКБ Алексей Косяков отметил, что МКБ стремится сделать все возможное, чтобы содействовать улучшению качества жизни пенсионеров путем развития финансовых услуг для них. "Поэтому мы с большой готовностью поддерживаем проекты "Союза пенсионеров России" по Москве", – заключил он.
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