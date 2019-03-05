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Промышленный майнинг покажут в новой реальности

Фото: acebook.com/pg/sixtouches
В Москве пройдет "TerraCrypto 2019"

Второй международный форум по майнингу криптовалют состоится 14 марта. Планируется, что в этом году в нем примут участие больше российских и зарубежных представителей майнинг-индустрии, чем в прошлом.

"TerraCrypto 2019" посетят специалисты, занимающиеся разработкой технических, программных и энергетических решений, представители компаний-производителей и поставщиков оборудования, собственники и руководители майнинговых компаний, юристы, представители профильных СМИ.

В рамках деловой программы будут обсуждаться последние изменения и тенденции развития майнинговой отрасли, ее рентабельность в 2019 – 2020 г., инновационные решения, юридические аспекты, инвестирование в майнинг, обмен и торговля криптовалютами и другие актуальные вопросы криптоиндустрии в России и мире.

Среди основных задач форума "TerraCrypto 2019" – знакомство с новыми инструментами работы, обмен практическим опытом в развитии и коммерциализации добычи криптовалют, а также популяризация передовых исследований и разработок ведущих компаний индустрии.

Среди спикеров мероприятия – Юлия Фетисова, представитель компании BITMAIN, Дмитрий Озерский, CEO Electro.Farm Global, Владимир Попов, основатель Synergis, автор Первой книги по ICO, майнер с 2012 г., Ильдар Закиров, внебиржевой трейдер, управляющий партнер SUEX, Роман Швецов, основатель Cryptosreda, Алексей Зенков, руководитель проекта MiningNow, AA!LAB, Александр Пересичан, СEO TECHNOBIT, Максим Николаев, CEO, co-founder ASTRA^, Василий Банников, специалист GROUP-IB, Дмитрий Лабохо, создатель майнинговых дата-центров и пулов “под ключ”, Алексей  Стрельцов, CEO компании Ukon .

Основные темы обсуждений

●      Инновации в майнинге: взгляд изнутри

●    Промышленный майнинг: требования новой реальности. Эффективность и ликвидность

●    Финансовая модель майнинга криптовалют на примере биткоина

●    Налоги и другие тонкости законодательства для майнинга

●    Программные решения для повышения доходности майнинга

●    Безопасные инвестиции и скам

●    Угрозы для майнеров и как им противостоять

●    Хэджирование рисков в майнинге. Как правильно считать экономику

●    FPGA – кто он этот тайный игрок в ProofOfWork

Площадка мероприятия будет состоять из двух отдельных зон. В конференц-залах пройдут выступления спикеров с последующим дискуссиями, а на стендах выставочной зоны представят решения более 35 ведущих российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов майнингового оборудования.

Партнерами форума выступают такие лидеры индустрии, как Bitmain, Bitfiry, 3M, Schneider Electric, BIXBIT, Sigmapool, SUEX.

Организатор "TerraCrypto 2019" – компания Six Touches Team, инициатор прошедших и готовящихся мероприятий, посвященных технологии блокчейн и криптовалютам. В прошлом году  она провела международный форум “BlockchainExpoFarm Kazan”, питч-сессию ICO-проектов TerraCrypto в Казани и TerraMining 2018 в Москве.

Место проведения: конференц-зал Startup-Center moscow, Духовской переулок д.17 стр. 4

Начало форума в 12:00.

Информация и регистрация: https://terracrypto.icu

Официальные интернет-ресурсы форума:

Facebook: @sixtouches

Instagram: @sixtouches_team

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