ESTET отметил юбилей

Торжество по случаю круглой даты издания проходило в Москве

Вечер, посвященный десятилетнему юбилею журнала ESTET состоялся 20 марта. В изысканном зале собрались персоны, отмеченные изданием за заслуги в области культуры, искусства, общественной деятельности, представители шоу-бизнеса, ведущие игроки event-индустрии.

В ходе вечера состоялось награждение Премией журнала ESTET. В числе лауреатов:

"Fashion-открытие года" – Дарья Федунова

"Лучший режиссерский дебют года" – фильм "Облепиховое лето", актер и режиссер Виктор Алферов

"Лучший документальный фильм" – "Класс" режиссера С. Астрецовой, продюсер Ирина Ясакова

"Лучший ведущий" – Роман Акимов

Памятные наградные знаки, специально изготовленные для церемонии Ювелирным домом "Эстет", и дипломы лауреатам на сцене вручили главный редактор ИА "Интермедиа" Евгений Сафронов, ведущий эксперт event-индустрии Сергей Князев, актриса театра и кино Анна Чурина и главный редактор журнала ESTET Виктория Злотина.

Специальный подарок Анне Чуриной от часовой компании ProTime RUS вручила директор по рекламе Марианна Иванова.

И, наконец, главная награда – "За вклад в историю мирового театра" – была вручена мэтру современной театральной сцены, театральному режиссеру Роману Виктюку. Памятный знак, а также специальный подарок – часы от Ювелирного дома "Эстет" – режиссеру вручил председатель Гильдии ювелиров России, владелец ЮД "Эстет" Гагик Геворкян.

Награждение продолжилось небольшим импровизированным творческим вечером Романа Виктюка, в ходе которого маэстро ответил на вопросы читателей журнала ESTET и собравшихся на вечер зрителей. На главный, сакраментальный вопрос – "в чем главный секрет Вашего театра и Вашей жизни?" – Роман Виктюк ответил, почти не задумываясь: "Безумие любви", вызвав бурные овации в зале.

Другой изюминкой юбилея журнала ESTET стало общение с итальянской гостьей – дизайнером, светской львицей Региной Шрекер, подругой и музой одного из величайших художников XX века Энди Уорхолла. Гости журнала ESTET насладились специальным показом от Regina Schrecker и ювелирного бренда GEVORKYAN. Дизайнер вот уже много лет успешно работает также над созданием театральных костюмов для известных оперных театров.

В ходе большого юбилейного вечера гостей ждала музыкальная программа, которую представили создательница проекта iLLAYALLi, певица и пианистка Александра Верхошанская, участник телепроекта "Голос-Перезагрузка" и теле-шоу "Один в один", певец и музыкант Сергей Арутюнов, а также певица, поэтесса, Лауреат международной литературной премии "Золотое перо Руси" Ксения Деви.

В рамках вечера также был представлен фотопроект "Красавицы России", основанный в 2015 году стилистом и модельером Сергеем Рзаевым. Фотографы проекта: Рифат Юнисов, Саяр Юнисов, Елена Файнберг. Фотопроект "Красавицы России" представляет наших известных современниц в образах русских барышень в современной трактовке.

Моделями для фотопроекта выступили известные и уважаемые русские красавицы – народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, заслуженная артистка России Нонна Гришаева, актрисы Анна Чурина, Ольга Зайцева, Елена Захарова, фигуристка Анастасия Гребёнкина, актриса театра на Таганке Виктория Райкова, ведущая Первого канала Ольга Ушакова; продюсер, композитор, писатель Лама Сафонова и другие.

Все гости смогли отведать изысканные угощения, предоставленные Ресторанным домом "Булошная", рыбные деликатесы от компании "Орланэко", а также вино от болгарской винодельни VILLА VINIFERA, которая изготовила лимитированную серию коллекционного вина, приуроченную специально к юбилею журнала ESTET.

В финале юбилея для всех гостей праздника был проведен розыгрыш призов, в ходе которого своих счастливых обладателей нашли подарки откосметического бренда GAUDI, имидж-лаборатории "Персона", парфюмерного бренда ТHEATRE des PARFUMS, Ресторанного дома "Булошная", сети салонов тайского массажа Wai Thai, компании FORTI KNITWEAR, бренда Regina Mars Design, Студии моментального загара "На Пляже", винодельни VILLА VINIFERA.

Партнеры: Ювелирный дом "Эстет", ювелирный бренд Gevorkyan, часовая компания ProTime RUS, отель "Петровский путевой дворец", FORTI KNITWEAR, имидж-лаборатория "Персона", Ресторанный дом "Булошная", "Королевская вода", парфюмерный бренд ТHEATRE des PARFUMS, косметический бренд GAUDI, сеть салонов тайского массажа Wai Thai, бренд украшений Regina Mars Design, Торговый дом "Орланэко®", винодельня VILLА VINIFERA, Студия моментального загара "На Пляже".

Информационные партнеры: Журнал ESTET, ИА Intermedia, "Модный magazine", "Дни.ру", Киноафиша, "Мир моды".

Отдельная благодарность Анастасии Люссо, Елене Файнберг, Андрею Золотареву, Станиславу Филатову, Сергею Помадчину, Александре Лебедевой, Галине Савинич, студентам РГУ имени А.Н. Косыгина.