"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену

Фантастическая сага предстанет в формате живого высокотехнологичного магического шоу

После шести книг-бестселлеров популярной фантастической саги и в преддверии седьмой, последней, легендарный "Дозор" Сергея Лукьяненко выходит из сумрака на большую сцену. И теперь его героев можно будет увидеть не в кино, а наяву. И убедиться: настоящая магия существует.

Специально для шоу Сергей Лукьяненко написал новую историю. А превратить ее в магическое шоу собрались лучшие иллюзионисты и фокусники Европы. Эксклюзивно для "Дозора" ими были придуманы новые трюки, на заводах в США, Китае и России созданы элементы потрясающих иллюзионов, заказаны технологичные и невероятно яркие декорации.

Суммарный вес технического оборудования составляет более 200 тонн. Уже сейчас полным ходом идут репетиции, чтобы 30 мая на лучшей сцене России – в "Крокус Сити Холле", состоялась премьера с приставкой "супер".

Такого в Москве еще не было. Герои, которых вы видели лишь на экране, вновь соберутся вместе, но уже в реальном времени. Владимир Меньшов исполнит роль Гесера. Виктор Вержбицкий сыграет Завулона. А голосом рассказчика шоу станет Константин Хабенский.

Создатели шоу решили, что часть средств от продажи каждого билета пойдет на помощь подопечным "Фонда Хабенского". Магия всегда на страже добрый дел. "Дозор" – это более 100 артистов, фокусников и иллюзионистов, которые заняты в подготовке, пожалуй, самого масштабного проекта сезона. А еще уникальная сцена-трансформер: миллионы люмен света, километры проводов, лифты, светодиодные, проекционные и голографические экраны нового поколения с графикой, созданной при участии специалистов из Голливуда – костюмы, акробатические и иллюзионные трюки, которые разработали лучшие в мире инженеры, режиссеры и художники-постановщики.

Бюджет постановки "Дозора" более 500 млн рублей. Зритель очутится в мире "Дозора", где магия и волшебство происходят прямо в зале. А самые современные технологии света и звука лишь дополнят невероятные впечатления.

Создатели шоу, без преувеличения, создают проект действительно мирового уровня, ведь не зря "Дозором" заинтересовались сразу несколько европейских и азиатских прокатчиков. Зрители попадут в пространство, где законы физики перестают действовать. Там герои перемещаются в пространстве за долю секунды, а костюмы меняют еще быстрее.

Впервые в мире будет показан трюк, в котором гоночные мотоциклы устремляются вперед прямо над зрительным залом. Особую роль в постановке исполнит самый известный иллюзионист России Сергей Сафронов, он будет Хранителем Договора. Специально для шоу Сергей приготовил авторский номер, увидеть который можно только в "Дозоре".

Завершит волшебство, конечно же, музыка. Артисты, исполнившие саундтрек в киноверсии "Дозоров" подтвердили своё участие в шоу. Uma2rman, Серега и "Город 312" специально для шоу написали новые песни, премьера которых состоится до начала показов в Москве. “Дозор. True Magic Show” – иллюзионное шоу мирового уровня, где невероятное становится реальностью.

Премьерные показы пройдутв Москве с 30 мая по 9 июня.