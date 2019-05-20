ВДНХ покажет моду с 1939-го по 2019 год

Знаменитая выставка предлагает зрителям путешествие по времени

Начиная с 1939-го г. ВДНХ является самым масштабным в Москве выставочным комплексом, объединившим не только павильоны многочисленных союзных республик, но и различные виды достижений народного хозяйства. Грандиозный размах и имперское величие выставки привлекали огромное количество посетителей со всех уголков Советского Союза, для которых посещение ВДНХ являлось своеобразным выходом в свет.

В ход шли самые лучшие платья, самые нарядные вышиванки, самые красивые шляпки, сумочки, зонтики и обувь. С той же страстью только курортники наряжались на прогулку по морскому променаду в Сочи или в Крыму.

Потому все документальные фотографии советского времени, сделанные на ВДНХ в весенне-летний период, рассказывают нам об удивительной атмосфере, царившей в то далекое время, когда мода была женственной, элегантной и гармоничной. Дамы еще носили шляпки разных фасонов, украшенные искусственными цветами, крепдешиновые платья с набивным цветочным рисунком, чулки со швом, кожаные или замшевые туфли-лодочки, клатчи, бижутерию.

Многочисленные иностранные делегации, приезжавшие в Москву во времена "хрущевской оттепели", не обходили своим вниманием ВДНХ, что превращало Выставку в своеобразный международный форум. Там запросто можно было встретить туристов из-за рубежа, корреспондентов и фотографов различных изданий. На ВДНХ назначались свидания, завязывались знакомства, зарождались романтические чувства, как это произошло с героями знаменитой картины 1941 года "Свинарка и пастух".

Именно на ВДНХ (в то время ВСХВ) свинарка Глаша в исполнении Марины Ладыниной познакомилась с дагестанским пастухом Мусаибом, которого сыграл Владимир Зельдин. А песня пастуха "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве" на долгие годы стала неофициальным гимном Выставки достижений народного хозяйства.

Экспозиция, посвященная 80-летнему юбилею ВДНХ, предлагает зрителям путешествие во времени, охватывающее важнейшие вехи российской истории – сталинская эпоха, хрущевская оттепель, брежневский застой, перестройка, лихие 90-е и начало XXI века. Уникальная и единственная в своем роде выставка представляет собой масштабную ретроспективу моделей мужской и женской одежды за последние 80 лет и наглядно демонстрирует, как менялся на протяжении этого времени образ посетителя ВДНХ.

ВДНХ, павильон №16 "Гидрометеоролия"

Сбор гостей в 19:00. Приглашение на два лица