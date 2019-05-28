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"Кострома" познакомит зрителей с российской историей

Фото: пресс-служба
Постановка отображает наследие многих поколений

В Академическом театре "Русская песня" с 15 июня по 15 сентября Национальное шоу России "Кострома" познакомит зрителей с российской историей через носителей разных конфессий, жителей разных территорий, создателей разных культур – светской, городской, деревенской, военной, религиозной. Артисты отобразят наследие многих поколений и неповторимый дух нашего народа через великолепно переданные в спектакле образы матерей, жен, сыновей, мужей и воинов.

Фото: пресс-служба

В блестящих сценических воплощениях можно будет увидеть вхождение христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первый полет человека в космос и знаменитый русский балет. Как вид из окна, станут меняться просторы страны – от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного ледовитого океана и Черного моря, красавицы реки Волги и могучего Енисея. А также люди, их быт, традиции и, конечно, религии.

Фото: пресс-служба

Начало спектаклей – в 19:30. Цена билета – от 800 до 3 тыс. рублей.

Адрес Академического театра "Русская песня" (Москва, Олимпийский проспект, дом 14).

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