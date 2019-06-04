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Древнейший в мире военный оркестр сыграет в Москве

Фото: пресс-служба
Легендарные музыканты выступят в парке "Красная Пресня"

В рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции в Москве вновь пройдет незабываемый праздник, наполненный яркими впечатлениями и восточными мотивами. С 14 по 16 июня парк "Красная Пресня" примет участников и гостей Третьего Фестиваля Турции.

Турцию невозможно представить без музыки. Куда бы вы ни отправились, какой бы тип отдыха ни выбрали, она будет сопровождать вас всюду. Военный оркестр янычар и ансамбли фольклорных танцев давно стали значительными достопримечательностями страны, которые мечтает увидеть (и услышать!) каждый гость Турции.

Среди хедлайнеров фестиваля в этом году – военный оркестр янычар "Мехтер", звезды турецкой и российской эстрады, национальные ансамбли и диджеи. Кроме того, ежедневно на площадке "Турецкие ритмы" гости фестиваля смогут послушать музыкантов из Турции, играющих на национальных инструментах.

Фото: пресс-служба

Центром музыкальных событий на протяжении всех трех дней будет Главная сцена, где в режиме нон-стоп будут проходить концерты и шоу-программы. Здесь выступят самые яркие артисты и коллективы из Турции, в том числе военный оркестр янычар "Мехтер" – воплощение духа и национальной культуры страны.

Военный оркестр янычар познакомит гостей фестиваля с абсолютно уникальной традицией, которой около тысячи лет. Не раз янычарская музыка становилась модным европейским трендом, ей подражали такие композиторы, как Моцарт, Россини и многие другие. Спустя много веков янычарский оркестр не теряет популярности: диковинные исторические инструменты, экзотическое звучание как нельзя лучше подходящее для open air, и драйв, который обеспечивает большая секция ударных.

"Мехтер"  был создан в 1289 г. для Османа Гази – основателя Османской империи. Музыку, которую исполнял самый древний в мире военный оркестр, так почитали, что до середины XV в., когда Мехмед Фатих завоевал Стамбул, все, включая правителя, слушали оркестр стоя.

Фото: пресс-служба

В первой половине XIX в.. перед закатом Османской империи, во время правления султана Махмуда II, "Мехтер" был закрыт, поскольку султан стремился перенять западные традиции. Однако к тому времени оркестр янычар был очень популярен в Европе, многие государства создавали свои военные оркестры, а композиторы (например, Моцарт) использовали элементы колоритной янычарской музыки в своих сочинениях.

В 1954 г. уникальный оркестр был возрожден. Музыканты по сей день выступают в эффектных костюмах времен Османской империи.

"Мехтер" – символ суверенности и независимости государства, его музыка всегда вселяла в солдат силу и смелость, воодушевляя османские войска на великие победы, а грохочущие звуки огромных барабанов кёс были способны нагонять на врагов страх и лишать их боевого духа. Оркестр янычар состоит преимущественно из традиционных турецких инструментов: национальных аналогов больших и малых литавр, барабанов, гобоя, трубы и цимбал. Их дополняет чевген – посох с прикрепленной наверху цепочкой с колокольчиками. 

Фото: пресс-служба

Музыка коллектива вобрала в себя традиции тех земель, которые входили в состав Османской империи в период ее расцвета. В ней сочетаются традиции Балкан, Северной Африки, Анатолии, что придает ей особое очарование.

Военный оркестр янычар – единственный ансамбль при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики. Коллектив постоянно гастролирует, выступая на различных концертных площадках по всему миру, участвует в национальных торжествах и международных фестивалях.

Кроме музыки гостей фестиваля ждет еще много активных развлечений. Партнеры проекта разыграют сотни призов, среди которых 100 путевок в лучшие отели Турции. Благодаря масштабным декорациям в парке "Красная Пресня" будут воссозданы главные достопримечательности страны и представлены самые интересные регионы.

Фото: пресс-служба

В Деревне ремесел посетители познакомятся с работой мастеров древнейших турецких специальностей: стеклодувным, гончарным и кожевенным делом, росписью по керамике, вышивкой, созданием стеклянных витражей и традиционных игрушек. В перерывах между конкурсами, шопингом и выступлениями звезд шефы гастрономических проектов накормят гостей национальными блюдами турецкой кухни.

В течение трех дней гости смогут устроить импровизированный пикник в парке "Красная Пресня" с ароматным кофе, чаем и восточными сладостями. А маленьких гостей ждет специальная анимационная программа. Развлечений хватит на всех.

Следите за обновлениями на сайте фестиваля и в социальных сетях проекта, чтобы не упустить все подробности. Гостей ждут 14, 15 и 16 июня в парке "Красная Пресня", с 12:00 до 21:00.

Фото: пресс-служба

Вход свободный. Категория 0+.

Адрес парка "Красная Пресня": ст. м. "Выставочная" / "Улица 1905 года", ул. Мантулинская, д. 5.

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