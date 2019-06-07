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У "Нашествия" появится "БиблиоШатер"

Фото: пресс-служба
Такое на фестивале впервые

"Нашествие 2019" – это не только самый масштабный лайн-ап за 20-летнюю историю мероприятия, а несколько десятков развлекательных, образовательных и активных зон, располагающихся каждый года на поле в Большом Завидове, и их число продолжает расти. Этим летом помимо прошлогоднего нововведения – лектория – впервые на фестивале появится "БиблиоШатер" (совместно с библиотекой имени Анны Ахматовой), в котором можно будет не только почитать в приятной, уютной атмосфере, но и забрать понравившуюся книгу с собой. По окончании "Нашествия" издания будут раздаваться всем желающим.

В течение трех фестивальных дней в "БиблиоШатре" гостей будут также ждать VR-экскурсии по музею Анны Ахматовой, лекции по истории французского графического романа, происхождению сюжетов комиксов, а также "погружение" в историю Аквамена. Для любителей настольных игр отроется соответствующая секция, а поклонники квизов смогут посоревноваться в глубине знаний по темам "История рока", "Мир Гарри Поттера" и "Игра престолов".

В этом году фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области.

Свое участие уже подтвердили ДДТ, "Мумий Тролль", "Би-2", "Аквариум", Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, "Пикник", "Ночные снайперы", "Чиж & Co", "Браво", Вадим Самойлов, "Пилот", "Наив", Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, "Дельфин", СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, "Калинов мост", The HATTERS, "Несчастный случай", Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Anacondaz, Мураками, F.P.G, "План Ломоносова", "Северный Флот", MORDOR, "Бригадный подряд", "Эпидемия", "Тайм-Аут", "Кирпичи", СЛОТ, МЭD DОГ, "Операция "Пластилин", Громыка, "Нервы", "Гудтаймс", "Тролль Гнёт Ель", [AMATORY], Jane Air, "Ангел НеБес", JACK ACTION, "Монгол Шуудан", ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, "Пневмослон", STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, "Черный вторник", PRAVADA, ORIGAMI, "Круиз", "Аркона", "Казускома", "Кис-кис" и многие-многие другие.

Все подробности о фестивале "НАШЕСТВИЕ 2019" – на сайте, в эфире "Нашего радио" и в соцсетях радиостанции.

Фото: пресс-служба

"Нашествие" – крупнейший российский фестиваль под открытым небом – является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "Наше радио".

19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области "Нашествие" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. 

"Нашествие" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям. С 2009 г. "главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".  

Фестиваль стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают все, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 г. билеты на "Нашествие" стали именными, приобрести их можно лишь тут

 Справка:

"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа холдинга", аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "Наше Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".

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