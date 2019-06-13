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"Кострома" снова нагрянет в Москву

Фото: Пресс-служба
 Национальное шоу России будет радовать зрителей три месяца подряд

Ежедневно с 15 июня по 15 сентября в Театре "Русская песня" артисты продолжат знакомить жителей столицы с многонациональной культурой нашей страны.

На протяжении 14 лет (с 2005 г.) зрители становятся свидетелями уникального танцевального шоу, в котором оживают истории о главных эпохах страны, о ее героях, незыблемых традициях и сказочных былинах. Сквозь сценические воплощения можно увидеть вхождение христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет.

Словно вид из окна сменяются просторы страны от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного ледовитого океана и Черного моря, красавицы – реки Волги и могучего Енисея.

Фото: Пресс-служба

Зрителей ждет масштабное шоу с участием 50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17 сценических перевоплощения, 7 смен декораций, а также с использованием виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба.

Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко. Фонограммы для "Национального шоу России "Кострома" записаны Государственным Национальным Академическим оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина. Фонограмма к номеру "Легенды Севера" записана на основе оригинального исполнения песен, горлового пения и подражательных звуков животным и птицам Олит Тевлянаут. 

Подробности на сайте шоу.

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