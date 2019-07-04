"Би-2" завершит тур "Горизонт событий" на "Нашествии"

Гости "Главного приключения года" в последний раз увидят уникальную сценографию и посмотрят документальный фильм о ее создании

Группа "Би-2" завершает стартовавший осенью 2017 г. масштабный тур "Горизонт событий", в ходе которого музыканты выступили почти в 100 городах. Финальный концерт состоится на самом крупном в России музыкальном open-air "Нашествие" 19 июля в 21:00 и станет главным событием пятничной программы фестиваля.

В интервью "Нашему радио" Шура и Лёва рассказали, что все гости "Главного приключения года" смогут не только увидеть в последний раз эту уникальную сценографию, но и посмотреть документальный фильм о ее создании:

"На "Нашествии" мы в последний раз будем показывать это шоу. А также в пятницу ночью в кинотеатре шатра "Лекторий" вы сможете увидеть документальный фильм "Горизонт событий. Documentary" о том, как наша команда создавала это шоу и как записывался альбом. Мы принимали самое активное участие и в монтаже, и в съемках, естественно. Надеемся, публике на "Нашествии" будет интересно все это посмотреть".

Как утончили участники группы, для этого тура были разработаны оригинальные творческие решения: новое световое шоу и эксклюзивный видеоряд, который транслируется на уникальном поворотном экране, спроектированном и созданном специально для "Горизонта событий". На "Главном приключении года" музыканты исполнят не только песни из одноименного альбома, но и, конечно же, главные хиты.

Группа "Би-2" - участники самого первого "Нашествия", которое прошло в 1999 г. в московском ДК "Горбунова". Одним из самых ярких выступлений стало совместное с Чичериной исполнение песни "Мой рок-н-ролл" в 2002 в Раменском.

Все подробности о фестивале "НАШЕСТВИЕ" 2019 – на сайте nashestvie.ru, в эфире "Нашего радио" и в социальных сетях радиостанции.

Информация о фестивале :

"Нашествие" – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "Наше радио".

В Большом Завидово Тверской области 19, 20 и 21 июля 2019 г. "Нашествие" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. "Нашествие" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 г. "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".

"Нашествие" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктуры. Каждый год организаторы делают все, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 г. билеты на фестиваль стали именными. Приобрести их можно только на сайте www.nashestvie.ru.

Справка :

"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа холдинга", аудитория которого составляет 3 миллиона слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "Би-2" и многие другие. Более десяти лет "Наше радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".