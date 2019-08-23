"Бижутерия от винтажа до наших дней" устроит Гран-тур

25-я выставка-ярмарка ждет гостей в сентябре

Одно из самых ожидаемых событий московской осени для всех неравнодушных к собственному стилю – выставка-продажа "Бижутерия от винтажа до наших дней". Традиционно сюда стекаются модницы и эстеты, экстравагантные персонажи и особы, предпочитающие классику. Ведь бижутерия – это всего лишь слово, а за ним стоит искусство украшать себя без бриллиантов, игра, азарт, фантазия и импровизация.

Организаторы намеренно формируют самый пестрый состав участников: от коллекционеров антикварных украшений до современных неординарных дизайнеров, от путешественников, привозящих всевозможную экзотику до сочинителей авангардных серег и перстней. Стилевой и временной диапазон огромный, и это прекрасно. По традиции, спецпроект каждой "Бижутерии" знакомит гостей с самыми необычными или редкими украшениями.

Тема сентябрьской сессии – Гран-тур. Это сейчас для нас лето ассоциируется с путешествиями: неделя, другая, если повезет – целый месяц. А вот молодым джентльменам или повесам, а также юным барышням прошлых столетий везло куда больше: их обязательный Гран-тур по Европе продолжался несколько лет.

Обычно маршруты этих путешествий, особенно популярных в Англии ХVIII в., пролегали через Францию, Центральную Европу, Италию. Изредка захватывали также Испанию и святые места.

Мужи более зрелого возраста и дамы выезжали в гран-тур значительно реже. Русские путешественники часто ехали через Германию и Швейцарию в Париж и Лондон, но любимым местом посещения всегда оставалась Италия.

Самая подробная и полная информация о таких вояжах с артефактами музейного уровня будет ждать вех желающих на Тишинке 13 – 15 сентября. Скучно не будет.

Мультимедийный каталог выставки - http://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646422b44f-98036d2272

Время работы и стоимость билетов:

Вход на VIP-открытие выставки 12 сентября в 19:00 по специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета – 1 тыс. рублей.

Стоимость билета с 13 по 15 сентября – 200 руб. Для детей до 16 лет вход бесплатный.

До 8 сентября успейте купить билет по цене 100 руб. на сайте бижу.москва.