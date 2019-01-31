Любой сможет собрать собственный образ-герб

В Москве пройдет XXIV выставка-ярмарка "Бижутерия от винтажа до наших дней"

Она состоится в "Т-Модуле" на Тишинской площади с 15 по 17 февраля 2019 года. На день раньше – 14 февраля – пройдет VIP-открытие выставки.

В этот раз центральной темой экспозиции будет геральдика. Она ушла с рыцарских щитов много столетий назад, но не канула в Лету, а растворилась в повседневных вещах и аксессуарах, пополнив багаж дизайнеров и маркетологов.

Основным хранителем традиций стала бижутерия. Именно здесь в разнообразии форм и расцветок нашли свое пристанище и вторую жизнь геральдические символы: львы и лилии, кресты и короны, раскрылись с новой силой традиционные цвета: золотой и красный, голубой и белый.

"Причем уход от классических канонов сослужил "неогеральдике" украшений хорошую службу. В старые времена герб позволял лишь приоткрыть забрало, смещая акцент назад: на социальный статус, историю семьи или род занятий. Сегодня же правильно подобранная бижутерия позволяет заглянуть в будущее: рассмотреть лицо владельца, понять его текущее настроение, прочитать тайные знаки и даже сыграть роль невербальной аффирмации. А ведь в день влюбленных, на который приходится открытие выставки, это как никогда актуально", – отметили организаторы выставки.

Всем посетителям выставки в эти дни предлагается собрать свой образ-герб или добавить красок в старый. "Главное – не бойтесь экспериментировать, примерять новые символы, ведь в наше время охота на ведьм ушла в совсем другую плоскость", – пошутили организаторы.

На VIP-открытие выставки-ярмарки "Бижутерия от винтажа до наших дней" можно попасть по специальным билетам стоимостью в 1 тыс. рублей. Цена билетов на выставку в обычные дни составит 100 руб., если приобрести их на сайте бижу.москва до 10 февраля. Стоимость билета с 15 по 17 февраля составит 200 рублей. Для детей до 16 лет вход бесплатный.

VIP-открытие в 19:00. Часы работы выставки в другие дни: 15 и 16 февраля в с 11:00 до 21:00, 17 февраля с 11:00 до 20:00. Адрес: Тишинская площадь, 1.