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МАКС-2019 завершился успешно

МАКС-2019 завершился успешно
Фото: пресс-служба
На выставке были представлены много новинок, заключены выгодные контракты

XIV Международный авиационно-космический салон, проходивший с 27 августа по 1 сентября, завершил свою работу. Стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд руб., деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 млрд рублей. Выставку посетили 578 тысяч 810 участников и гостей.

Посещение МАКС-2019 президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

МАКС-2019 начал свою работу во вторник, 27 августа. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с приветствиями на торжественной церемонии открытия, осмотрели экспозиции участников авиасалона и ознакомились с образцами авиационной техники: новейшим российским истребителем Су-57, истребителем Су-35, средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38, самолетом-амфибией Бе-200. Президенты поднялись на борт пассажирского среднемагистрального самолёта МС-21, осмотрели кабину пилотов и салон лайнера. В ходе посещения павильона "Роскосмоса" они ознакомились с продукцией предприятий НПО им. Лавочкина, РКК "Энергия" и "Энергомаш".

Главы двух государств посмотрели летную программу авиасалона, в которой среди образцов российской авиатехники были представлены опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 и истребители пятого поколения Су-57.

В. Путин в своем выступлении выразил уверенность, что зарубежных партнеров заинтересуют достижения российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России, что откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону, видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, её уникальных традиций самолётостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли", - подчеркнул Путин. И добавил, что "перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от тесной интеграции разработок наших конструкторов, учёных, эффективного использования производственных мощностей".

В свою очередь, Эрдоган заявил, что "сотрудничество с Россией придаст импульс новому развитию событий – как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий".

Комментируя прошедшие на МАКС двухсторонние переговоры, Путин сообщил, что обсудил с президентом Турции возможности развития военно-технического сотрудничества. "Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолёту Су-57. У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы", заявил он. И отметил: "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

Также обсуждались вопросы сотрудничества в военно-технической и гражданской сферах.

Выставочная программа МАКС-2019

Международные авиационно-космические салоны заслуженно занимают видное место среди крупнейших и наиболее престижных аэрокосмических выставок мира. Подтверждая этот высокий статус, МАКС-2019 собрал 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Впервые в истории салонов МАКС выставка проводится при партнерском участии Китайской Народной Республики. В специально возведенном павильоне площадью 3 тыс. кв. м. разместились экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний КНР. Также сформировано девять национальных павильонов.

Лидеры российской авиационной и космической отраслей, крупнейшие мировые производители представили свою продукцию на площади 26,5 тыс. кв.м. в павильонах и на 45 тыс. кв.м. открытых площадок и статических стоянок.

Ключевым событием МАКС-2019 стала мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300. Два самолета, в том числе третий летный образец, на котором установлен пассажирский салон, показаны на статической стоянке. Еще один самолет принял участие в летной программе. Макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 впервые показан в России. Макет включает кабину экипажа, фрагменты салонов первого, бизнес– и экономического классов, служебные помещения. Четверка истребителей пятого поколения Су-57 приняла участие в демонстрационных полетах. Впервые экспортный вариант Су-57Э показан и на статической стоянке. Конвертируемый самолет-заправщик Ил-78М-90А также демонстрируется в первый раз.

Холдинг "Вертолеты России" представил ряд новинок, в том числе впервые был показан в полете средний многоцелевой вертолет Ка-62, в первый раз в выставке принял участие первый серийный образец Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Вертолет "Ансат" демонстрировался с салоном VVIP, разработанным в партнерстве с институтом НАМИ – создателем лимузинов Aurus.

На статической стоянке показаны перспективный тяжелый беспилотник "Орион-2" и экспортный БПЛА "Орион-Э".

Иностранные авиапроизводители представили ряд самолетов, ранее не демонстрировавшихся в России. Среди них ближнемагистральный лайнер Embraer E-195E2 в окраске Tech Lion, бизнес-джет Pilatus PC-24, способный базироваться на грунтовых аэродромах и легкий самолет Piper M500. Широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 уже участвовал в салонах МАКС, однако в 2019 г. показаны элементы решения Airbus Connected Experience.

Впервые в рамках МАКС были организованы специальные экспозиции и разделы по авиации общего назначения, в рамках которой продемонстрировано около 50 легких и сверхлегких воздушных судов, по беспилотным авиационным системам, с участием разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов, эксплуатантов беспилотных авиационных систем. В павильоне "Авиационные регионы России" были сформированы коллективные экспозиции республики Татарстан, Самарской и Ульяновской областей, Пермского края.

Деловая программа

Как отечественные, так и зарубежные участники отметили увеличение деловой активности, рост интенсивности проведения переговоров и встреч по сравнению с прошлыми салонами МАКС. За первые три дня работы – так называемые дни специалистов – выставку посетили 143,5 тысячи специалистов, что значительно превышает показатели минувших лет. С продукцией российских компаний ознакомились члены 120 официальных делегаций, прибывших по линии Рособоронэкспорта.

В дни работы выставки было проведено около 90 конференций, семинаров, круглых столов, стратегических сессий, участниками которых стало свыше 2000 специалистов. Ряд научных мероприятий, организованных институтами ЦАГИ, ВИАМ и ГосНИИАС проведен в рамках МАКС-2019 на внешних площадках. В третий раз прошел Евразийский аэрокосмический конгресс, организованный Евразийским партнерством аэрокосмических кластеров и правительством Самарской области. Мероприятие собрало свыше 700 делегатов.

Впервые в рамках МАКС организован раздел Future Hub / "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи". На его площадке состоялось более 40 событий, участниками которых стали свыше 2,5 тысячи человек. Помимо конференций и круглых столов, посвященных кадровой проблематике, подготовке инженерных и научных кадров, проводились профориентационные мероприятия, открытые лекции и мастер-классы.

В третий раз проведен "День студента". В пятницу, 30 августа, возможностью бесплатно посетить выставку воспользовалось около семи тысяч учащихся дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений.

По традиции МАКС стал местом заключения контрактов и соглашений на поставку авиационной техники, документов, закладывающих фундамент дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Крупнейшие сделки заключены на самолеты МС-21 и Superjet 100, вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат". Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими российскими авиапроизводителями подписал "Новикомбанк" – генеральный финансовый партнер салона. Подписанные соглашения оцениваются в 248 млрд рублей.

Плодотворно работали клиенты сервиса назначения деловых встреч в формате MatchMaking, который в этом году проводился прежде всего в интересах малого и среднего бизнеса. Прошло 256 встреч, деловой потенциал которых, согласно результатам опроса экспонентов, составил более 8 млрд рублей. Всего на авиасалоне прошло более 3 тыс. деловых встреч в специальных форматах.

Суммарный деловой потенциал МАКС-2019 оценивается в 400 млрд руб., не считая переговоров, проведенных по линии военно-технического сотрудничества. Последние, по заявлениям спецэкспортера "Рособоронэкспорт", исчисляются миллиардами долларов.

Демонстрационная программа

Насыщенная летная программа традиционно выделяет МАКС в чреде крупных международных выставок. В ходе МАКС-2019 свое мастерство представили авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил Российской Федерации "Русские витязи", "Соколы России" и "Стрижи". Впервые представлена программа "Воздушный бой с элементами сверхманевренности", выполняемая двумя истребителями Су-30СМ Морской авиации ВМФ России. С насыщенными программами выступили пилотажные группы "Русь", "Первый полет", "Колибри" и гости из Прибалтики – группы Baltic Bees Jet Team и ANBO.

Новинкой МАКС-2019 стало проведение соревнований по высшему пилотажу на одномоторных поршневых самолетах. Лучшие российские спортсмены, отобранные в ходе состоявшегося в июле отборочного тура сразились за приз "Кубка МАКС-2019". Победу в состязании одержал золотой призер чемпионата Европы 2019 г. Дмитрий Самохвалов.

В летной программе принял участие 81 летательный аппарат, включая 39 самолетов в составе восьми пилотажных групп. На статической стоянке МАКС-2019 было представлено 133 летательных аппарата. С учетом того, что часть самолетов и вертолетов демонстрировалась и на статической стоянке, и в летном показе, общее количество представленных воздушных судов достигло 202.

Благодаря высокопрофессиональной работе членов межведомственной комиссии, специалистов "ЛИИ имени М.М. Громова", ОАО "Авиапром" и ОАО "Авиасалон" был обеспечен высокий уровень безопасности полетов.

Общие вопросы

Салон в 2019 г. вызвал рекордно высокий интерес со стороны профессионалов и любителей авиации. Общее число посетителей мероприятия превысило 578 тысяч 810 человек.

Для комфортной доставки участников и гостей мероприятия компанией ГУП МО "Мострансавто" было организовано движение автобусов большой вместимости. В первые три дня сообщение осуществлялось по двум специальным маршрутам, а в дни массового посещения – по четырем маршрутам, связывающим два контрольно-пропускных пункта выставочного комплекса с двумя железнодорожными платформами, перехватывающей парковкой в "Быково" и с остановкой в городе Жуковском.

В дни массового посещения по маршрутам курсировало 84 автобуса, в том числе 45 – на линии, связавшей платформу "Отдых" с выставочным комплексом. Железнодорожное сообщение, организованное Центральной пассажирской пригородной компанией, в публичные дни работало в режиме пиковых нагрузок. Были назначены дополнительные электропоезда. Для гостей, прибывающих автомобильным транспортом, организованы парковки на территории выставочного комплекса на 8 тыс. машино-мест, а также бесплатная перехватывающая парковка в "Быково", где могли разместиться до 12 тыс. автомобилей.

Впервые в 2019 году добраться на МАКС можно было на вертолетом такси. Компания HeliExpress за шесть дней перевезла из хелипарка "Подушкино" в Одинцовском районе на выставку и обратно 150 человек.

В проведении мероприятий МАКС-2019 существенную помощь оказали 300 волонтеров, отобранных из числа учащихся и студентов Московской области. Для того чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей на территории выставочного комплекса, организаторы Салона развернули сеть точек общественного питания, предложивших разнообразное меню.

Общественную и антитеррористическую безопасность в дни проведения МАКС-2019 на территории ЛИИ имени Громова и городского округа Жуковского обеспечивали 2550 сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии. С воздуха мониторинг территории выставочного комплекса вели вертолет и аэростат. В дни проведения салона чрезвычайных происшествий и правонарушений не допущено.

Учитывая высокий интерес общества к авиации, организаторами МАКС-2019 проведена аккредитация для работы на салоне 3100 сотрудников СМИ и независимых журналистов из 594 российских и 238 зарубежных СМИ, включая 103 российских и зарубежных телеканала. Официальные аккаунты МАКС-2019 в крупнейших социальных сетях позволили подписчикам следить за новостями и обмениваться мнениями.

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