Подведены итоги первого дня работы МАКС-2019

Известный авиасалон собрал гостей в 14-й раз

Работу XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 открыл президент РФ Владимир Путин. Он обратился с приветствием к организаторам, участникам и гостям авиасалона, осмотрел экспозиции ведущих компаний, понаблюдал за демонстрационными полетами. В рамках мероприятия российский лидер провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России высоко оценил статус выставки. "Мы заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов", – отметил он. Также Путин констатировал, что салон вызывает большой интерес специалистов и любителей авиации.

"Уже в 14-й раз он собирает всех, кто неравнодушен к истории, настоящему и будущему летной техники, и, как всегда, гармонично сочетает яркое научно-практическое содержание и красочное шоу", – заявил Владимир Владимирович.

После церемонии открытия состоялся обход экспозиции. Главы государств осмотрели новейшие образцы гражданской и военной авиационной техники, уделив особое внимание истребителю пятого поколения Су-57 и истребителю поколения 4++ Су-35.

"Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы", – сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. И добавил: "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства". Также обсуждались вопросы сотрудничества в военно-технической и гражданской сферах.

Соглашения о сотрудничестве

Несмотря на то что участники МАКС запланировали подписание наибольшего количества соглашений на второй день работы выставки, 27 августа деловая активность находилась на высоком уровне.

Холдинг "Вертолеты России", "Промсвязьбанк" и авиационная компания "Конверс Авиа" в присутствии заместителя главы правительства РФ Юрия Борисова подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства. Стороны в партнерстве рассчитывают разработать и реализовать программы, связанные с передачей новых отечественных вертолетов в операционную аренду.

Планируется совместными усилиями создать набор типовых документов по аренде и поставке вертолетов, ведению послепродажного обслуживания, подготовке летно-технического персонала, организации технического контроля приемки вертолетов от эксплуатанта при их возврате из аренды.

Во вторник, 27 августа, состоялось подписание стратегического соглашения между АО "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева" и компанией Boeing о дальнейшем сотрудничестве. Стороны достигли предварительных договоренностей о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока "Заря" Международной космической станции.

В соответствии с условиями соглашения, в период с 2021-го по 2024 г. ГКНПЦ имени М.В. Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации блока "Заря". Также Центр Хруничева будет выполнять работы по модернизации конструкции модуля в целях расширения его технических возможностей.

Сотрудничество корпорации "Роскосмос" с Научно-образовательным центром Самарской области стало предметом соглашения, также подписанного 27 августа. Документ предполагает, что вузы региона будут привлекать в качестве лекторов ведущих специалистов корпорации. В Самаре пройдут совместные с Роскосмосом научные конференции.

В первый день работы состоялись встречи по системе MatchMaking. Согласно анкетам участников, деловой потенциал переговоров, равный сумме стоимостей обсуждаемых сделок и соглашений о сотрудничестве, составил в первый день 680 млн рублей.

Деловая программа

Деловая программа МАКС-2019, насчитывающая более 80 мероприятий, стартовала 26 августа на внешних площадках. В столичном отеле Ритц-Карлтон собрались больше 700 делегатов и участников Третьего Евразийского аэрокосмического конгресса. На площадке ФГУП "ВИАМ" в четвертый раз прошла Всероссийская научно-техническая конференция "Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники".

Во вторник для участников МАКС распахнул свои двери павильон "Конгресс Центр", в котором размещены оборудованные всем необходимым для плодотворной работы залы заседаний и переговорные комнаты. Первым мероприятием стала панельная дискуссия "Авиационные кластеры России и Европы", участие в которой приняли главы нескольких российских регионов: республики Татарстан, Пермского края, Самарской и Ульяновской областей. Также прозвучали выступления представителей европейских и китайских аэрокосмических кластеров.

В рамках деловой программы состоялось совместное заседание комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза машиностроителей России и Комитета по научно-технологическому развитию и прикладной науке Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". В числе озвученных вопросов – развитие аэронавигационной системы, роль прикладной науки в решении научно-технических задач.

Еще одно мероприятие прошло в новом для МАКС формате: состоялся "Диалог с конструктором", участие в котором приняли генеральный конструктор АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Гиви Джанджгава, и заместитель председателя Комиссии по развитию аэронавигационной системы, заместитель генерального директора по научной работе и развитию АО "АЗИМУТ" Виктор Соломенцев.

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова стал площадкой для проведения III Российско-китайского форума по разработке технологий авиационных двигателей. Мероприятие было посвящено вопросам конструкционной прочности и надежности двигателей. С российской стороны участие в форуме приняли специалисты института и ряда других ведущих предприятий, с китайской – делегация Академии авиационных двигателей КНР и организаций HAPRI, SERI и GTE, входящих в состав Двигателестроительной корпорации Китая.

Два мероприятия состоялось по теме применения беспилотных летательных аппаратов. В частности, проблему использования беспилотников при поиске и спасании людей в лесу обсудили участники круглого стола, организованного благотворительным фондом "Система" и ООО "Аэромакс". Центр "АЭРОНЕТ" провел семинар по технологиям и системообразующим проектам дорожной карты "Аэронет".

Стартовали мероприятия раздела Future Hub. В первый день работы МАКС прошли конференция "Научно-производственная кооперация предприятий машиностроения и ОПК, научных и образовательных организаций при реализации инновационных программ, проектов и технологий в условиях диверсификации производства", а также открытые лекции и презентации.

Полеты

Во вторник, 27 августа, была представлена получасовая демонстрационная программа, в которой приняли участие новинки отечественного авиастроения. Открыл ее проход строем продукции холдинга "Вертолеты России". ПАО "ОКБ "Сухого" подготовило программу с участием четырех самолетов Су-57, а также Су-34 и Су-35. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" провела сольную демонстрацию истребителя МиГ-35.

Также прошло выступление учебно-тренировочного самолета Як-152. Красочный пилотаж показали пассажирские самолеты МС-21-300 и SuperJet 100.

Наиболее масштабная программа полетов запланирована на дни публичного посещения с пятницы по воскресенье.

Общая информация

МАКС-2019 в первый день работы посетили 40 тысяч 870 человек, что более чем вдвое превышает посещаемость, зафиксированную на МАКС-2017. По информации оперативного штаба, правонарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено.

За развитием событий на салоне в социальных сетях МАКС-2019 во вторник следили около 124 тысяч подписчиков. Официальный сайт авиасалона – https://aviasalon.com/ru/.