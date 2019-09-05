В День города на ВДНХ пройдет много ярких событий

Гостей ждут концерты, фестивали и самый массовый в мире урок танца

В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет. Мероприятия в честь юбилея главной выставки страны не прекращались все лето. Кульминацией торжеств станет празднование Дня города – 7 и 8 сентября. Гостей ждет множество ярких событий на любой вкус: спектакли, концерты, лекции, модный показ, мастер-классы, викторины, открытые тренировки, танцы, фейерверки и многое другое.

Шоу, концерты, фейерверк

В день рождения Москвы на площадках ВДНХ дадут десятки концертов и представлений.

Павильон "Макет Москвы" подготовил новое музыкальное светотехническое шоу "Лучший город земли" под музыку Арно Бабаджаняна и стихи Леонида Дербенева. 7 и 8 сентября его будут транслировать каждые 30 минут. Первый показ – в 11:00.

В Зеленом театре пройдет двухдневный праздничный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров: 7 сентября начало программы в 14:00, 8 сентября – в 12:00.

7 сентября в 15:00 на площадке перед павильоном №11 "Металлургия" выступят артисты театра "Астана опера", а в 19:30 на сцене между павильоном №1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" пройдет гала-концерт в рамках торжественного открытия Дней культуры Казахстана в России.

В концертную программу войдут хореографические композиции балетной труппы Театра "Астана балет", попурри на казахские и русские мотивы в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Нуркена Аширова и лауреата международных конкурсов Абылая Тлепбергенова (домбра), а также известные российские и казахские музыкальные произведения в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Салтанат Ахметовой, лауреатов международных конкурсов, группы El Divas, победительницы телепроекта "Голос.Дети-4" (Украина) Данелии Тулешовой, народного артиста Казахской ССР Алибека Днишева.

7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 21:00 в парке "Останкино", у Зеленой ротонды встречаем артистов драматических театров и авторов-исполнителей бардовской песни. А в программе возле Белой ротонды пройдут выступления джазовых коллективов и духовых ансамблей, а также танцевальные мастер-классы и зажигательная зумба.

В это же время, в субботу и воскресенье, на площадке у Музея кино будет организована интерактивная программа "Сохранение традиций – от прошлого к будущему. Казачьи рубежи". Гостей ждет концерт казачьих коллективов, детская игровая программа "Казачьи забавы" и мастер-классы "Школа воинских традиций".

7 сентября на площади Промышленности пройдет заключительный день фестиваля уличной культуры "Ритм моего города". В программе – выступления финалистов конкурса рэп-исполнителей, подведение итогов и награждение. А в 21:00 на сцену выйдет звезда мирового уровня – американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit.



И, конечно же, самым зрелищным событием программы 7 сентября станет шоу фейерверков в 21:00. Салют запустят с площадки в Мичуринском саду, а смотреть его – по советам опытным зрителей – лучше всего на площади Промышленности.

На следующий день, 8 сентября, в 15:00, в павильоне №57 "Россия – моя история" откроется Фестиваль культовой музыки из современных и ретроигр. Музыканты из Москвы и Петербурга сыграют кавер-версии знаменитых музыкальных тем из популярных игр (таких, к примеру, как Dendy) и переосмысленные мелодии в стиле хэви-металл из Diablo, Doom, "Аладдина" и многих других.

Также в воскресенье, 8 сентября, с 19:00 до 22:00 на сцене между павильоном №1 и фонтаном "Дружба народов" пройдет модный показ FASHION PARADE MOSCOW. Шоу под открытым небом объединит 15 российских и зарубежных дизайнеров, 150 моделей и более 500 тысяч зрителей. В основу концепции показа легла идея объединения и дружбы народов: в показе участвуют дизайнеры из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана и России.

Игры, танцы и спорт

Любителям активного отдыха на празднике точно не придется скучать. 7 сентября в 17:30 на площади Промышленности в рамках празднования дня города на ВДНХ планируется установить мировой рекорд по самому массовому уроку танцев. В течение 30 минут посетители Выставки смогут разучить движения и станцевать под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы.

7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 21:00 на Южной петле тематическая площадка "Здоровое будущее" будет посвящена спортивным достижениям и здоровому образу жизни. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по различным направлениям паркура и посмотреть выступления профессиональных спортсменов.

Лучшие события для детей

В День города юным посетителям будет интересно на всех без исключения площадках ВДНХ. А некоторые события придуманы специально для ребят. Все перечисленные в этом разделе мероприятия будут идти 7 сентября с 13:00 до 21.00 и 8 сентября с 12:00 до 21:00.

В субботу и воскресенье на площадке рядом с павильоном №35 "Главтабак" и фонтаном "Золотой колос" пройдет литературно-познавательная программа: детские писатели прочитают юным гостям свои произведения, а еще ребята смогут и сами поучаствовать в эстафете чтения сказок.

На площадке у сухого фонтана перед павильоном №23 "Москвариум" не пропустите "Киндер-фест" – интерактивную программу, направленную на развитие креативных интеллектуальных и познавательных способностей детей и подростков.

На сцене Дома культуры театрально-образовательный проект "Студия историй" представит спектакли в жанре сторителлинг: с 13:15 до 14:15 в субботу смотрим постановку "Нильс Всемогущий", с 15:20 до 16:10 – "Тайна куликовской битвы", с 18:00 до 19:00 – "Космос. Начало". А на площади перед Домом культуры гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы по танцам, мастерству кукольного театра, театральному гриму и архитектурно-художественной графике.

На площадке у Летнего кинотеатра-лектория пройдет фестиваль уличного циркового искусства "Удивительное рядом". Там выступят цирковые артисты, артисты оригинального жанра и пройдут мастер-классы по цирковому искусству, а на площади Промышленности будут прогуливаться уличные актеры ("живые скульптуры", ходулисты и мимы). Они с радостью сфотографируются со всеми желающими.

Там же на площади, у павильона №20 "Химическая промышленность" будет организовано арт-пространство, где юные посетители создадут панораму "Города будущего" с помощью граффити, мела, красок и блоков LEGO. И все желающие смогут посмотреть выставку "Велосипеды. Из прошлого в будущее".

Любителей рисовать приглашаем на площадку напротив павильона №44 "Кролиководство": там пройдут мастер-классы "ИЗОбражая будущее" и выставка детских художественных работ.

На "Городской ферме" 7 и 8 сентября состоится "Арбузник" – вся территория центра превратится в большую арбузную плантацию. Для гостей приготовили праздничный концерт, мастер-классы, викторины, розыгрыши, лотерею, задания по "Дневничку юного фермера" с призами и арбузные угощения.

Кроме того, в субботу и воскресеньев Шахматном клубе гостям предложать поиграть в настольные игры от "Мосигры" и поучаствовать в эстафете "Собери спилс-карту России за 10 минут" (это магнитный паззл, выполненный в виде карты нашей страны).

Познавательная программа

За два праздничных дня гости ВДНХ смогут приобрести немало полезных знаний и навыков.

В павильоне №28 "Пчеловодство" 7 и 8 сентября с 10:00 до 18:00 гостей Выставки ждет показ фильма 2018 г. "Природные территории с высоты птичьего полета. Времена года" и экскурсия в "Удивительный мир пчел" по экспозиционно-выставочному пространству павильона. Юных посетителей пригласят поучаствовать в постановке экотеатра "Один день из жизни пчел": в ходе интерактивной программы можно будет не только узнать о том, как устроена пчелиная семья, но и самому "побывать" пчелой. Для любителей потанцевать состоится танцевальный флешмоб с пчелкой Майей.

С 7 по 8 сентября с 12:00 до 16:00 интерактивная выставка "Робостанция" подготовила для гостей активности с героем выставки роботом Борисом. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы по 3D-моделированию, занятие "Получи навыки инженера в построении мостов" и лотерея, самые удачливые участники получат билеты на "Робостанцию", где смогут пообщаться с любимыми роботами на территории выставки. Мероприятия пройдут у фонтана "Дружба народов", рядом со входом на выставку "Робостанция".

В павильоне "Макет Москвы" 7 сентября в 14:00 пройдет премьера бесплатной новой тематической интерактивной лекции-экскурсии по макету "Архитектурные стили Москвы", на которой можно будет узнать историю развития города, особенности архитектурного и градостроительного становления столицы.

В павильоне №75 и на Октябрьской площади в дни праздника пройдут 32-я Международная книжная выставка-ярмарка и 46-я международная выставка "Охота и рыболовство на Руси".

Центр славянской письменности "Слово", Павильон Книги и Музей кино подготовили образовательный цикл, посвященный Дню города "Как мы запоминаем и помним: семья, город и страна в пространстве памяти".

В Центре славянской письменности "Слово" 7 сентября в 17:00 состоится лекция-воркшоп "Память москвичей: как работать с прошлым".

В Павильоне книги 8 сентября в 19:00 пройдет кинопоказ фильма "Я – Гагарин" режиссера Ольги Дарфи. В День города и год 80-летия ВДНХ гости вспомнят легендарную вечеринку "Гагарин-party", прошедшую в павильоне №34 "Космос" в 1991 году.

Фото на память

И, конечно же, для гостей предусмотрены специальные площадки для фотографирования.

На площади перед аркой Главного входа и на Центральной аллее установят декоративные конструкции – арт-объекты, а также тантамарески в виде игрушек, – и все желающие смогут сделать на их фоне веселые снимки.

На площадке Сиреневой аллеи "Технологии будущего", в "Фотосушке", посетители праздника, разместившие фото с хэштегом #деньгородавднх в социальной сети Instagram, смогут получить распечатанные снимки.

Кроме того, перед аркой Главного входа будет расположена сцена с интерактивным экраном, на котором благодаря помощнику все желающие смогут оставить свои поздравления и пожелания.

Больше информации о программе праздника смотрите на сайте http://vdnh.ru/.